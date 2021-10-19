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19 Ekim 2021 Salı 20:36

MASKİ Yeni Araç Tanıtımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yatırım ve hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak am…

MASKİ Yeni Araç Tanıtımı
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MASKİ Yeni Araç Tanıtımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yatırım ve hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, araç filosunu yenilemeye devam ediyor.  Devlet Malzeme Ofisinden alınan 20 yeni iş makinesi daha MASKİ araç filosuna eklendi.

                                    

MASKİ Genel Müdürlüğü envanterine alınan yeni araçlar için Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

 

Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, İlçe Belediye Başkanları, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar Dernek Başkanları, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, vakıf, oda ve dernek başkanları, personeller ve vatandaşlar katıldı.

 

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: 57 MİLYON TL’LİK BİR YATIRIM

 

Törende konuşan MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda altyapı yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirterek, daha kaliteli hizmet sunmak için araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi. Mert, “İlimiz genelinde hizmetlerimizi aralıksız devam ettirebilmek için araç filomuza 20 yeni iş makinesi ekledik. 2020 ve 2021 yılı içinde araçlar için yaklaşık maliyeti 57 milyon TL olan bir yatırım yapmış olduk. Önceki süreçte zaten ilçelerimizde kullanılmak üzere birçok araç temininde bulunmuştuk. Merkezde ve kırsalda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor olmamız ve kırsal bölgelerin engebeli arazi şartları olduğu için kiralık araçlardan verim alamıyorduk.  Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bu duruma müdahale ederek kurumun araç sayısını arttırdı. Bu araçlarla birlikte kurumumuza ait 150 adet aracımız oldu.  Bu araçlarımızın büyük kısmını kırsalda kullanacağız.  Bunlara ek olarak 15 adet yeni gelecek kamyonet, 5 adet damperli kamyon, 12 adet küçük (binek) araç, 1 adet sondaj makinesi, 1 adet kanal açma aracı alınacak. Araç filomuz her geçen gün daha da büyüyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

 

BAŞKAN GÜRKAN: ARAÇ FİLOMUZU YENİLİYORUZ

 

Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde olan araçların neredeyse tamamının kiralık olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikten sonra alınan tüm araçların MASKİ’ye ait olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, “Güzel bir merasim için buradayız. Öncelikle şunu hatırlatayım. Belediyemize, Belediyeler Birliği ve AFAD koordinasyonu içerisinde günlük 5 bin kişilik yemek pişirilecek seyyar mutfak hediye edildi. Bu seyyar mutfak, herhangi bir acil durumda ilgili vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmak amacıyla bölgeye hitap edebilecek formatta dizayn edilmiştir. Türkiye genelinde 5 tane olan bu araçtan bir tanesi Büyükşehir Belediyemize verildi. Bizlerde ihtiyaç durumunda bölgede bu aracı kullanacağız.

 

Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğümüzün bütün araçları kiralıktı. Şu an da binek araçlar hariç diğer bütün araçlar, önümüzdeki günlerde gelecek olan araçlarımızla beraber yaklaşık 300 araç belediyemize aittir.  Belediyemizde de yaklaşık 600 adet araç kiralıktı. Burada da kendi bünyemizde bulunan araçlarla çalıştığımızda daha verimli olacağımızı düşündük.  Araç filomuzu kendi bünyemizde yeniledik. Bu araçların yeni olması nedeniyle kullanım ömürleri uzundur. Böylece araçlarda tadilat işine girmemize gerek kalmıyor.  718 mahallemizde, merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçe belediyelerimizle istişare halinde yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  Projeler hazırlayıp, hayata geçiriyoruz.  Ekip ruhuyla uyumlu bir şekilde çalışarak Malatya’mız için emek harcıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

 

VALİ BARUŞ: MASKİ BÜYÜK BİR ARAÇ FİLOSUNA SAHİP OLUYOR

 

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Büyükşehir Belediyemizin satın almış olduğu ve MASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılacak araçlar ve İç İşleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile Malatya Büyükşehir Belediyemize kazandırılan mobil mutfak tırının hizmete alınması nedeniyle bir araya geldik.  MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından altyapı çalışmalarında kullanılacak olan araçlarımızın şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü, muhtarlarımızın gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Muhtarlarımız her zaman mahallelerinin ve mahalle sakinlerinin bizlere yansıyan yüzüdür. Kırsal kesimlerde altyapı üstyapı çalışmaları maliyetli ve zordur.  Vatandaşlarımızın temel altyapı hizmetlerinden faydalanmaları en temel haklarıdır. Bu durum için altyapı çalışmalarında yeterli eleman ve araca ihtiyaç vardır. Bu sebeple bugün hizmete alınan 20 araç, daha önce alınanlar ve alınacak olan araçlarla beraber yaklaşık 300 araçla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğümüz büyük bir araç filosuna sahip oluyor.   Malatya’ya her zaman desteklerini esirgemeyen başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Konuşmaların ardından Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın okuduğu dua eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kurdele kesimi sonrasında Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve programa katılan misafirler hep birlikte AFAD tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesine gönderilen Mobil Mutfak Tırını incelediler.

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