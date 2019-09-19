MASKİ’den Kaçak Su Kullananlara Uyarı!

İçmesuyunun abone olmadan veya bahçe sulamada kullanılmasının yasal olmadığını belirten MASKİ Genel Müdürlüğü, yoğun bir şekilde alan taraması yaparak su kaçaklarını tespit edip hukuki süreç başlatıyor.

“Kaçak Su Kullananlara 1-3 Yıla Kadar Hapis Cezası”

Kaçak su kullanımları; abone olmayan vatandaşların MASKİ’ye ait su borularını kırarak su temin etme, aboneliği olan vatandaşların da sayaçsız veya sayacın okunamayacağı şekilde su temin etmesi gibi dış müdahaleler sonucunda meydana geliyor. Abonelik yaptırmadan bu tarz yollarla su kullanmak suçtur. Türk Ceza Kanununun 5237 Sayılı Kanun 163.maddesi gereğince; kaçak su kullanan kişiler hakkında idari para cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı belirtiliyor.

“İçme ve Kullanma Suyunun Amacı Dışında Kullanılması Su Kesintilerine Sebep Oluyor”

Kaçak su kullanımıyla aktif bir şekilde mücadele eden MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sahada düzenli olarak taramalar yapıyor. İçmesuyunun kaçak olarak ve amacı dışına çıkılarak sulamada kullanılması bazı yerleşim yerlerinde su kesintilerine sebep olmaktadır. İçme ve kullanma suyunun amacı dışında sulamada kullanılması, su sarfiyatını arttırarak suyun yetersiz kalmasına ve vatandaşların mağduriyetine sebep olmaktadır. Özellikle yaz aylarında meydana gelen bu durum karşısında vatandaşların içmesuyu ile sulama yapmamaları herkes için büyük önem arz ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki vatandaşların bahçe sulamasında içmesuyu kullanmama konusunda çok hassas davranmaları gerekmektedir.

“İhbar Eden Kişilerin Kimlik Bilgileri Gizli Tutulacaktır”

Kaçak su kullanımı konusunda vatandaşlara da önemli görevler düşmektedir. Kaçak su kullananları tespit eden vatandaşlarımızın, ALO 185 Çağrı Merkezine ve MASKİ Genel Müdürlüğü WEB sayfasına (www.maski.gov.tr) bildirmeleri vatandaşlık görevleridir. Kaçak su ihbarında bulunan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.

“Fatura Ödemelerine Dikkat”

2 faturadan daha fazla su borcu bulunan abonelere hukuki süreç başlatılacağını belirten MASKİ Genel Müdürlüğü, öncelikle kısa mesaj (sms) ile abonelere borç bilgisinin iletildiği, abonelerin borç ile ilgili herhangi bir işlem yapmaması durumunda PTT aracılığı ile tebligat gönderildiğini, bu işlemlere rağmen borcun ödenmemesi sonucunda su kesintisi yaptıklarını belirtti. Borçtan dolayı su kesintisine uğrayan abonelerin kesme ücreti ve susuz bir yaşamdan dolayı mağdur olmamaları için su borçlarını ödeme konusunda hassas davranmaları gerekmektedir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)