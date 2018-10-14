MASKİ’den Pelitli’ye tarımsal sulama göleti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde alt yapı yatırımlarına devam ediyor. MASKİ, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Battalgazi ilçesi Pelitli Mahallesi’nde tarımsal sulama göleti inşa çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Pelitli Mahallesi’ne 835 bin TL maliyetli 21 bin metreküplük sulama göleti, 8 adet de küçük havuz inşa edildi. Yapılan çalışmalardan dolayı MASKİ’ye teşekkür eden Pelitli Mahallesi muhtarı Bayram Tutuk, “DAP aracılığıyla böyle bir proje ortaya çıkarıldı. Gerçekten güzel bir çalışma. Bu gölet olmazsa Pelitli’de hiçbir tarımsal ürün kalmazdı. Eskiden buralarda yol bile yoktu. Ama şimdi Allah razı olsun her taraf yol, her tarafa su götürülüyor. Gece gündüz şükretsek azdır. Ekiplere teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandı. Bu projenin bize çok büyük yararları var. Bu projeyi bize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Ertan Mumcu’ya yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)