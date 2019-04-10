MASKİ’den Pütürge’nin 3 Mahallesine Sulama Kanalı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Pütürge İlçesi Kavaklıdere, Söğütlü ve Poskıran’da maliyeti 471 bin TL olan 2 bin metrelik kapalı sistem sulama tesisi inşasının sonuna yaklaştı.

Malatya’nın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenilemek için çalışan MAKSİ Genel Müdürlüğü DAP kapsamında sulama kanalları inşa etmeye devam ediyor. Pütürge İlçesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu: “Doğu Anadolu Projesi kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kavaklıdere, Söğütlü ve Poskıran mahallelerinde ise 471 bin TL maliyetinde, 2.000 metre uzunluğunda kapalı sulama sistemi ve 16 adet de sulama havuzu inşa çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Kavaklıdere, Söğüt ve Poskıran Mahallesi’ne tarımsal sulamada önemli ölçüde kolaylık sağlayacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)