MAŞTİ’yi kullanan yolcuların ateşi ölçülüyor

Kent genelinde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçlarında, sosyal mesafe tedbirleri aldı. Koltuk sayılarını azaltarak mesafeyi genişleten, Büyükşehir Belediyesi sefer sayılarını da tedbirler kapsamında artırdı. İnsan yoğunluğunu azaltılmasının hedeflendiği uygulama, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarında beğenisini kazandı.
Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına ve duraklara dezenfekte kutuları yerleştirerek, vatandaşların kullanımını sağlamaya devam ediyor.
MAŞTİ Otogarının girişlerinde vatandaşların ateşini ölçen Büyükşehir Belediyesi, insanların daha sağlıklı seyahat edebilmelerini sağlamaya çalışıyor. Uygulama Büyükşehir Belediyesi’ne bütün iş yerlerinde de yapılmaya devam ediyor.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)