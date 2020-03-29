MAŞTİ’yi kullanan yolcuların ateşi ölçülüyor

MAŞTİ Otogarının girişlerinde vatandaşların ateşini ölçen Büyükşehir Belediyesi, insanların daha sağlıklı seyahat edebilmelerini sağlamaya çalışıyor. Uygulama Büyükşehir Belediyesi’ne bütün iş yerlerinde de yapılmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına ve duraklara dezenfekte kutuları yerleştirerek, vatandaşların kullanımını sağlamaya devam ediyor.

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