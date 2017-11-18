MATHAP’dan MHP İl Başkanı Avşar’a hayırlı olsun

Ziyarette konuşan MATHAP Başkanı İhsan Akın. “MATHAP olarak yaklaşık iki hafta önce MHP il başkalığına seçilen Başkanımız Bülent Avşar hayırlı olsun demek için bu gün kendilerini ziyaret ettik. Bülent Avşar yakinen tanıdığımız bir insan teşkilatın içinde gelen bir insan, tarım ve havyacılık konusunda yapacak çalışmalara destek vereceğine inanıyoruz,tekrar görevinin hayırlı ve uğrulu olmasını diliyoruz” dedi.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “5 Kasım’da yaptığımız il kongresinde delegelerimizin büyük teveccühü ile il başkanlığına seçilmiş bulunuyoruz.

Bu ziyaret bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum başkanımızı çok yakinen tanıyorum. Çok başarılı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Malatya’da yaptığı hizmetleri biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanında olduğumu ve yanında olacağımızı bildiriyorum. Kendisinde bundan sonraki yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum” diye konuştu.



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İHA