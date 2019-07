MATÖV İstişare Toplantısı Yapıldı

Sabancı Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen MATÖV’ün ilk istişare ve tanışma toplantısına vakfın kurucu üyeleri ve üyeleri ile birlikte davetliler katıldılar.

-“Malatya’yı unutmayanlarla istişareyi önemsiyoruz”

İstişare toplantısının açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatyalılar olarak; hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz, 8. Cumhurbaşkanımız, Merhum Turgut Özal’ın ismini taşıyan, şehrimizin ikinci devlet üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihinde kuruldu. Malatya’nın bir evladı olarak yaklaşık 10 aydan beri Üniversitemizin Rektörü olarak şehrime ve ülkeme hizmet etme gayreti içindeyim. İstedik ki; Malatya’ya ve ülkemize hizmet ederken, siyasette, bürokraside, sanayide, ticarette hakkıyla bulunmuş ve hiçbir dönem Malatya’yı unutmamış olan siz değerli büyüklerimizin ve siz kıymetli dostlarımızın fikirlerinden, düşüncelerinden ve desteklerinden faydalanalım. İstişareyi önemsiyoruz.” dedi.

-“Bir Yıllık üniversiteyiz, ama bütün Malatya’yı kucaklayacak kadarda güçlü bir üniversiteyiz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut şöyle devam etti; “Biz henüz bir yılık üniversiteyiz. Ama bütün Malatya’yı kucaklayacak kadarda güçlü bir üniversiteyiz. 8 Meslek Yüksekokulumuz, 8 ayrı ilçede bulunuyor.

Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale ve Yeşilyurt ilçelerimizde meslek yüksekokullarımız bulunuyor. Malatya’nın kalkınmasına, gelişimine ilçelerden destek ve güç veriyoruz. Arapgir, Hekimhan, Darende ve Doğanşehir ilçemize verdikleri büyük katkı ve destekleriyle meslek yüksekokulu kazandıran kıymetli işadamlarımıza ve ailelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İsimleriniz o okullarda baki kalacaktır. Ülkemize, milletimize ve sizlere layık gençler yetişecek o okullarda. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, ismini taşıyan Turgut Özal gibi ülkemize, milletimize ve Malatya’ya yeni bir vizyon katma ve kazandırma amacındadır. 1 yıllık üniversitemize; 10 aylık çalışmam süresi içerisinde Özellikle kayısının sağlığa faydalarını bilimsel olarak ortaya koyacak olan Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi, Hipoterapi merkezini de bünyesinde barındıracak olan Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Apiterapi uygulamaları için Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bu merkezlerimizin lokomotifi olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. Malatyalılar tarihte hep birinciliğe oynamıştır, Malatya’nın ismini ve Malatyalıların sevdiği ismi taşıyan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin de hedefi faaliyette olduğu tüm alanlarda merkez olmaktır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem gönül coğrafyamızda ve hemde dünyada eğitim, uygulama ve akademik çalışmalarda merkez olmak istiyoruz. İşte bu hedefimiz için üniversitemiz bünyesinde bir Tıp Merkezi’ni kurmak istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. “ diye konuştu.

-“ Malatya’ya ve ülkemize hizmet etmekten, insanlığa hizmet etmekten başka gayemiz yoktur.”

“1 yıllık üniversite olarak 10 aylık çalışmamızda Uzaktan Eğitim Uygulamasını da hayata geçirdik ve Türkiye’de Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi veren 4 üniversiteden birisi olduk. Uzaktan eğitim sistemi ile yapılan ilk sertifikasyon eğitimimiz dün itibariyle başladı. Bu konudaki ilk bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Çok sayıda sektörde uzaktan eğitim uygulamalarımızı başlatacağız. Sizlerden gelecek her türlü fikir ve düşüncelere de açığız.” Şeklinde bilgi veren Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemiz yerel, bölgesel ve ülke değerlerine sinerjisi ile katma değer katan uluslararası üniversite olma hedefindeki bir şehir üniversitesidir. 8 ayrı ilçede kampüsü bulunan üniversitemizin Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde, şehrin batısı ve Doğusunda iki ayrı kampüsü bulunmaktadır. Şuanda Battalgazi Tarım Kampüsünde bulunuyoruz. Bu alan tamamen tarım arazisine sahip. Bu nedenle buraya yeni bina yapmayacağız. Battalgazi Yerleşkemiz artık savunma sanayi kadar önem arz eden tarım sektörü için bilimsel ve akademik çalışma alanımız olacak. İkinci büyük kampüsümüz Beylerderesinde bulunuyor. Tarım arazisi olmayan Beylerdesindeki Yeşilyurt Teknik Kampüsümüze teknik fakültelerimizi yapacağız. Şuanda buradaki arazimizde 4 katlı bina inşaatı yarım kalmış durumda. Öncelikle bu binamızı tamamlamak istiyoruz. Bina olmadığı için açamadığımız fakültelerimiz için yeni binalara ihtiyacımız var. İsimlerini bu dünyada, Malatya’da baki kılmak isteyen hayırseverlere ihtiyacımız var. Malatya’da eser bırakmak isteyen hayırseverlerin desteğini bekliyoruz.

Malatyalı bir rektör olarak, bu konuda 4 üniversiteye sahip olan Kayseri ile yarışmak istiyorum.

Çünkü Kayseri’de 4 üniversitenin neredeyse tüm fakülte binaları hayırseverler tarafından yapılmış durumda. Malatya’da neden olmasın ve neden yapılmasın. Şuanda Darende, Doğanşehir, Arapgir ve Hekimhan’da Meslek Yüksekokulları hayırsever ailelerimiz tarafından nasıl yapıldıysa fakültelerde yapılabilmeli. İlçelerimizde maalesef öğrenci yurdu sıkıntısı yaşıyoruz. Yapılan hiçbir bina boş kalmayacak bunun sözünü veriyorum. Bilimden ve akademik çalışmadan başka hiçbir hedefimiz yoktur. Malatya’ya ve ülkemize hizmet etmekten, insanlığa hizmet etmekten başka gayemiz yoktur.” diye konuştu.

Vakfın kurulmasına destek veren herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut konuşmasını şu şekilde tamamladı; “Aramızda çok değerli Malatyalı büyüklerimiz ve dostlarımız kurucu üye olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın kurulmasını sağladılar. Katkılarınız için katılımlarınız için Gönülden teşekkür ediyorum. Biz bilim ve akademik çalışmalarımızı sürdürürken, kentimize ve kentlimize karşı sosyal ve kültürel sorumluluklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bir kilimin deseni olacağız. Çünkü Malatyalıyız. Üniversitemiz Malatya ile Malatyalılar arasında, sıla ile gurbet arasında köprü olacaktır. Sizleri Malatya’da da ağırlayacağız. Malatya’daki eviniz Malatya Turgut Özal Üniversitesidir. Öncelikle vakfımızın kuruluşuna destekleriniz için ve vereceğiniz katkılar için istişare toplantımıza katılım ve katkılarınız için, Malatya’ya ve Malatya Turgut Özal Üniversitesine destekleriniz için teşekkür ediyorum.”

Vakıf üyelerine ve katkı sunanlara Onur belgesi takdimi yapıldı.

Toplantı istişare ve fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya Milli Eğitim eski Bakanı Metin Emiroğlu, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Genel Başkanı Tülin Ersöz, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Aktaş, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, Adnan Başdemir, Muammer Şahin, Abdurrahman Yavuz, Halit Yüksel, Kadriye Yüksel, Selçuk Oğhan, Tülay Oğhan, Ahmet Semih Tekin, Muaz Ergezen, Bilgin Akbal, Nisbet Aşkın, Ayşe Erol, Baki Budakoğlu, Hüseyin Nejat Elmalı, Aydın Ersoy, Sadi Ergül, Ercihan Ekşi, Naci Ekşi, Sevilay Yılma, Asuman Dayı, Adile Mezin Şahin, İnci Emiroğlu, Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Mustafa Ünal, Muhammed Küçükonuklar, Vahap Munyar, Emine Rezzan Dönmezer, Şengül Budakoğlu, Bilun Görünmez, Saadet Görünmez, Mehmet Peker, Ulvi Polat, Mustafa Kınacı, Sadık Dönmezer, Hasan Hüseyin Çetintaş, Perihan Çetintaş, Sevda Türküsev, Prof. Dr. Mehmet Rüşti Karaman ve Doç. Dr. Muhittin Doğan ve davetliler katıldılar.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim eski Bakanı Metin Emiroğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin gelişimi için her türlü desteği vereceklerini ve kayısının bilimsel çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Elimizi taşın altına koyacağız” dedi. MEV Genel Başkanı Tülin Ersöz Özal ailesinin bir akrabası olarak Özal ismini taşıyan üniversitenin sorunlarını çözümü için gereken desteği her zaman sağlayacaklarını kaydederken, İşadamı Muammer Şahin ise toplantıda öğrencilere burs konusunda destek sözü verdi. MİAD Başkanı Yunus Aktaş, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin yanında da olacaklarını ifade ederken, Halit Yüksel ise Malatyalı bir işadamı olarak bazı projeleri destekleyeceklerini kaydetti. Ercihan Ekşi ve Naci Ekşi ise Arapgir Meslek Yüksekokulu’nun öğretim üyesi sorunlarının çözümünden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin her zaman yanında olduklarını ve GETAT projesini desteklediklerini ifade ettiler. Prof. Dr. Mesut Parlak, Malatya’nın ikinci üniversitenin gelişimi için gereken desteği her zaman vereceğini aktarırken, Adnan Başdemir’de üniversite için Malatya Girişim Grubu olarak üzerlerini düşeni yapacaklarını söylediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)