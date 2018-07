Mayın arama köpeklerinin tedavisi Malatya’da yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri tarafından Veteriner İşler Müdürlüğüne getirilen mayın - bomba arama ve özel operasyonlarında görev alan köpekler, bugüne kadar terör örgütlerince döşenmiş birçok patlayıcının önceden tespitinde etkin rol oynadı.

Yaptığı görevlerle Mehmetçiğin gözü konumunda olan 8 mayın ve bomba arama köpeğinin tüm bakımları Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğünde görevli uzman hekimler tarafından gerçekleştirildi. Köpekler bakımları gerçekleştirildikten sonra yeni görevleri için birliklere gönderildi.

“Ülkemize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalıyız”

Afrin’de terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere tüm terör operasyonlarında mayın arama köpeklerinin önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatana hizmet görevlerin en yücesidir. Bu kutlu davada Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Onlar cephede sıcak savaş verirken bizler de bulunduğumuz yerlerde ülkemize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalıyız. Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleşen operasyonlarda mayın arama tarama görevlerinde bulunan, bu şanlı mücadele sırasında askerlerimizin gözü konumunda olan mayın ve bomba arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım, tedavi ve tüm kontrolleri Veteriner İşler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak terör operasyonlarında kahraman Mehmetçiklerin hizmetlerine destek olmak için her türlü çabayı sarf ettiklerini belirten Çınar, “Biz her daim kahraman ordumuzun yanındayız, biz millet olarak bir ve bütünüz, kardeşiz, bu birlikteliği bölmek isteyen hainlere karşı her türlü mücadeleyi veriyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin’deki operasyon dönüşü sekiz adet mayın ve bomba arama köpeğini Veterinerlik İşler Müdürlüğümüzün Kliniğine getirdiler. Gerekli kontroller büyük bir titizlikle sürmektedir. Alanında uzman, yeterli bilgi ve donanıma sahip olan ekiplerimiz mayın arama köpeklerimizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenip, yeni görevlere hazır hale getirecekler. Mayın arama işleri için özel olarak yetiştirilen köpeklerimizin tüm kontrolleri ve aşılama işlemleri özenle yapılmaktadır” diye konuştu.

İHA