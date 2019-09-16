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16 Eylül 2019 Pazartesi 12:51

MEGSAŞ Malatya Halkına Kaliteli Ekmek Üretiyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte MEGSAŞ Ekmek Fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında Genel Müdür Münir Özpolat’tan bilgiler aldılar.

MEGSAŞ Malatya Halkına Kaliteli Ekmek Üretiyor
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Başkan Gürkan ve beraberindeki heyet MEGSAŞ Ekmek Fabrikasında ekmek üretiminin her safhasını yerinde inceleyerek Malatya halkına kaliteli ve sağlıklı ekmek üretiminden dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler. 


Taş Taban Tünel Fırın Sistemi ile el değmeden sağlıklı ve hijyenik kurallar doğrultusunda ekmek üretiminin yapıldığını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi MEGSEŞ Ekmek Fabrikamız hijyenin kurallara riayet ederek Malatya halkına kaliteli ekmek üretimi yapmaktadır. MEGSAŞ Ekmek Fabrikamız ekmek dışında birçok ürün yelpazesi ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” dedi.  



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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