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26 Kasım 2019 Salı 14:53

Mehmet Buyruk Caddesi Kaldırımları Yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, Mehmet Buyruk caddesindeki bozuk, bakımsız ve yıpranmış olan kaldırımlar yenileniyor.

Mehmet Buyruk Caddesi Kaldırımları Yenileniyor
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Daire Başkanları ile birlikte Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gürkan: Vatandaşlarımızın taleplerine önem veriyoruz

Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan yıpranmış kaldırımların yenilendiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızdan gelen taleplerde ekiplerimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda ilgili Daire Başkanlıklarımız tarafından Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan yıpranmış ve bozulmuş olan kaldırımları yenileme çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir.

Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu yenileme çalışması sırasında engelli vatandaşlarımızda unutulmamıştır. Engelli kardeşlerimizin rahatlıkla kullanabilecekleri, herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları şekilde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Çalışmalarda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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