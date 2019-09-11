Mekânsal Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) Toplantısı Düzenlendi

Valilik 2 nolu toplantı salonunda Vali Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamları, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri ile ASELSAN yetkilileri katıldı.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında yapılan ‘Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında, ülke çapında adres verisi mekânsal konum bilgisi ile beraber toplanacak, raporlanacak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılacak olan MAKS Projesi’nin ülke genelinde kullanılacak adres standardının oluşturulması, mevcut Adres Kayıt Sistemi verilerine mekânsal boyut kazandırması, kayıtların güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılan adres bilgilerinin mekânsal boyutta elektronik ortamda paylaşılması ve oluşturulan altyapı ile vatandaşların adrese dayalı hizmetlere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesine imkân sağlayacaktır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)