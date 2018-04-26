MESOB Başkan adayı Cavlak’tan TSO’ya ziyaret

Cavlak, ziyarette yaptığı konuşmada, “TSO’nun özellikle Malatyamızdaki büyük esnaflarımızın sanayimizin, ticaret erbabımızın önünü açan, yön veren gelişimlerine katkı sunan tahta şehrin önünü açan bir pozisyonda daha doğrusu bu pozisyonda olması gerekiyor, daha önceki dönemde elbette önemli hizmetler yapılmıştır. Bunların eksik kaldığını bir medya mensubu olarak ben de zaman zaman dile getiriyorum. Her ne kadar delinse de bu icra makamı değildir, icra bakamlarını çalıştıran da Ticaret Sanayi Odasıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğidir. Dolayısla böyle bir kuruluşun başına genç bir ekibin gelmesi, oldukça memnuniyet verici. MESOB Başkanlığına geldiğimizde özellikle TSO ile iş birliği içerisinde olacağımızı, birlikte hareket edeceğimizi her yerde söylüyorum” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Çıkmış oldukları yolda kendilerine başarılar diliyorum. Malatya’da değişimin olması gerektiğine inan isimlerden birisiyiz” diye konuştu.

İHA