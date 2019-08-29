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29 Ağustos 2019 Perşembe 14:23

MESOB Başkanı Keskin'in 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Anadolu’nun Türk-İslam yurdu olarak kalmasında en önemli rollerden birisini de 30 Ağustos Zaferi ve o zaferi kazanan kadrolar oynamıştır.” dedi.

MESOB Başkanı Keskin'in 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan MESOB Başkanı Şevket Keskin şu ifadeleri kaydetti: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Anadolu’nun tarihi açısında bir dönüm noktasıdır. Anadolu’nun Türk-İslam yurdu olarak kalmasında en önemli rollerden birisini de 30 Ağustos Zaferi o zaferi kazanan kadrolar oynamıştır. Türk milletinin imandan saydığı vatan sevgisini ve hiçbir şeyle değişmeyeceği özgürlüğünü her şeyin üzerinde tuttuğunu açıkça bütün dünyaya meydan okuyarak tarihe altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zaferinde ortaya koymuştur. Bugün ve yarın bizlere çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Çok dikkatli olmak durumundayız. Şu durum hiç bir zaman unutulmasın; başta Amerika ve batı ülkeleri olmak üzere FETÖ denen alçak terör örgütüne nasıl darbe girişimi yaptırıldıysa, mutlaka ikinci ve üçüncü alternatif cemaat ve dini grupları zamanı geldiğinde milletin üzerine göndermek için hazır kıta bekletiyorlardır. Kutsal değerlerimiz üzerinden milletimizin ve ülkemizin sömürülmesine müsaade edilmemeli. Devletin sırtından geçinerek vakıf ruhunu bu topraklarda öldürerek büyük zararlar veren vakıf ağalığına son verilmeli. Esnaf ve sanatkar camiası olarak başta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile 30 Ağustos Zaferinin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer...
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

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