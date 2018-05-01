MESOB başkanını seçiyor

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde başkanlık seçimleri sabah 10.30’da Kanalboyu Halk Eğitim salonunda başladı. Malatya’da bulunan 39 meslek odası başkanı ve yönetiminin oy kullanacağı seçimlerde mevcut Başkan Şevket Keskin, Attarlar Odası Başkanı Sinan Cavlak ve Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre başkanlık için yarışıyor. Toplamda 289 kişinin oy kullanacağı seçimlerin sonucu ise saat 17.00’de oy verme işlemlerinin ardından belirlenecek. Seçimlerden önce ilk olarak söz alan başkan adaylarından Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, seçim süresince yaptığı çalışmalarda hiç kimseyi üzmediğini ve başkan seçildiği takdirde herkese eşit mesafe hizmet edeceğini söyledi.

Daha sonra konuşan başkan adayı Attarlar Odası Başkanı Sinan Cavlak ise, “Bizleri bir grup ile bir düşünce ile özleştirmeye çalışanlar doğru yolda değiller. Her gelen ömür boyu o koltukta kalmaya kalkıştığı zaman hizmetlerin yürüyebilmesi mümkün değildir. Bu koltuklarda kendi rızası ile kalkmayanlar demokratik yöntemlerle kalkmaya mecburdurlar” şeklinde konuştu. Kongrede son olarak konuşan mevcut Başkan Şevket Keskin ise hiç kimsenin adayı olmadığını belirterek, “Ben esnafın adayıyım, dışarıda kimsenin adayı değilim. Malatya’yı kimseye yetirmeyeceğiz çünkü esnaf ve sanatkar ‘Biz bu oyunu bozarız’ dedi. Ben esnafım ve Malatya’nın emrindeyim” diye konuştu.

İHA