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15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:05

MESOB’dan esnaflara ve vatandaşlara bayrak

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı. Keskin, “Belediyelerden beslenen, devletin binalarında, devletin konaklarında faaliyet gösteren dernekleri, vakıfları, sözde STK’ları maalesef FETÖ ile mücadele de göremiyoruz. Kripto deyince, FETÖ kırıntısı deyince bana kızıyorlar, o zaman çıkın kripto olmadığınızı gösterin.” Dedi.

MESOB'dan esnaflara ve vatandaşlara bayrak
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MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya’da, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve çok sayıda Esnaf Odası başkanı toplu olarak esnaflara ve vatandaşlara bayrak dağıtımı yaparak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet edildiler.

MESOB Başkanı Keskin, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve unutmamak adına esnaf camiası olarak her zaman üzerimize düşeni yapacağız. Esnaf teşkilatları olarak, esnaf camiası olarak ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza, milli irademize her zaman sahip çıkacağız ve bunu bütün dünyaya her zaman göstereceğiz. Geçmişte yapılan ihanetleri unutmayalımki bir daha aynı ihanet şebekeleri ve benzer örgütler aynı girişimlerde bulunmasınlar. Bugün FETÖ olur, yarın başkası olur. Özellikle bu konuda yetkililere sesleniyorum. Dini gruplar adı altında ülkeyi parçalamaya, ülkeyi bölmeye kimseye fırsat verilmemeli. Bugün bile hala bazı yerler var. Sayın Cumhurbaşkanımı İnşallah FETÖ kırıntılarına karşı veya dini gruplar altında saklanan, dini kendine perde yapanlara karşı tavrını gösterir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz esnaf ve sanatkar odası olarak milli iradenin karşısında duranlara karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da ülkenin bölünmez bütünlüğüne, bayrağına dil uzatanın dilini koparırız, baş uzatanın başını koparırız. Ben bugün bütün esnafa ve Malatya halkına 15 Temmuz’da bu meydan sabaha kadar nöbet tutmaya çağırıyorum, sabaha kadar haykırmaya çağırıyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere Allah fırsat vermesin.” diye konuştu.

Keskin, “Herkes mert olsun ve tavrını göstersin. Bakıyorum, bazı resmi kurumlar ve bazı önemli STK’lar FETÖ’yü çıkıp kamuoyunun önünde açıkça lanetleyemiyor. Kendi kurumlarını internet sayfasına 15 Temmuz ile ilgili mesaj koymuşlar, ama FETÖ’yü lanetleyen bir tane cümleleri yoktur. Hayırdır, kimden korkuyor bu resmi kurumlar? Çıkın kamuoyunun önünde duruş gösterin, çıkın açıklamanızı kamuoyuna yapın. Niye korkuyorsunuz? Belediyelerden beslenen, devletin binalarında, devletin konaklarında faaliyet gösteren dernekleri, vakıfları, sözde STK’ları maalesef FETÖ ile mücadele de göremiyoruz. Yazıklar olsun. Kripto deyince, FETÖ kırıntısı deyince bana kızıyorlar, o zaman çıkın kripto olmadığınızı gösterin.” ifadelerini de kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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