Meteoroloji Malatya İçin Kar Uyarısı Yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda;

Bu gece saatlerinden itibaren Malatya’da görülecek olan kar yağışlarının; Çarşamba günü öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (10 – 30 cm) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.



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MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)