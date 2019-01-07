MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Meteoroloji Malatya İçin Kar Uyarısı Yaptı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya'da Yoğun Kar Yağışı olacağı uyarısında bulundu.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya'da Yoğun Kar Yağışı olacağı uyarısında bulundu.
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.