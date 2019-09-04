MGC Başkanı Karaduman Toprağa Verildi

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman düzenlenen cenaze töreninden sonra defnedildi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Karaduman’ı son yolculuğuna Vali Aydın Baruş, ailesi ve yakınları, Malatya protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, dernek ve oda başkanları ile gazeteciler uğurladı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)