MGC Başkanı Karaduman Toprağa Verildi

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Karaduman’ı son yolculuğuna Vali Aydın Baruş, ailesi ve yakınları, Malatya protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, dernek ve oda başkanları ile gazeteciler uğurladı.

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