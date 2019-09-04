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04 Eylül 2019 Çarşamba 15:06

MGC Başkanı Karaduman Toprağa Verildi

Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Haydar Karaduman son yolculuğuna uğurlandı.

MGC Başkanı Karaduman Toprağa Verildi
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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman düzenlenen cenaze töreninden sonra defnedildi. 

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Karaduman’ı son yolculuğuna Vali Aydın Baruş, ailesi ve yakınları, Malatya protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, dernek ve oda başkanları ile gazeteciler uğurladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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