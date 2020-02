MHP'de İl Başkanlığı Görevini Samanlı Devraldı

MHP İl Başkanlığında gerçekleşen devir teslim törenine MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ile çok sayıda partili katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu bir değerlendirme yaparak şunları söyledi;”Genel merkezin taktiriyle bu makama Battalgazi İlçe Başkanımız Mesut Samanlı’yı atanmıştır. Bundan önceki il başkanımız birçok başarılı görev yaptı. Kendi iradesiyle, görevini bıraktığını ifade etti. Bizim için sürpriz oldu. Burası bir bayrak yarışıdır. Bir değerli ülküdaşım bırakmıştır, bir değerli ülküdaşım nasip olmuştur. Genel merkezimizin talimatıyla da bu göreve gelmiştir. Çıktığı bu yolda Allah utandırmasın. Bizi ve davamızı muzaffer eylesin. Başarlı olacağına yürekten inanıyorum. 18 ay birlikte çalışmalarımız çok iyi geçti. Temas etmediğimiz, girmediğimiz, sıkmadığımız el bundan sonrada kalmayacak. Burada bütün teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Bu saatten sonra bir değişiklik olmuştur. Partide kızgınlık, küskünlük yoktur. Bundan sonraki süre içerisinde toparlanma, birlikte hareket etme, iri olma, diri olma zamanı başlamıştır. Bundan taviz vermeyeceğiz. Genel Merkezin talimatı bu yönde. Genel Başkanımızın, Malatya’dan beklentileri daha da büyük. Bir sonraki seçimlerde daha da başarılı sonuçlar getireceğiz. Burada milletvekili olarak sadece bana düşmüyor. Teşkilat olarak nasıl bir önceki seçimde tüm teşkilat el ele verip çalıştık bir milletvekili çıkarıp, ikincisini kıl payı kaçırdıysak, bundan sonraki süreç içerisinde, memleketimize, ülkemize ve Malatya’mıza yararlı, faydalı çalışmalar yapıp, çok değerli, kaliteli insanları başa getirmeye çalışacağız”

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise; “Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde mücadelenin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda verilmesi gerektiği aşikardır.Biz de yolumuza bu anlayış ile devam edeceğiz.Ve inanıyoruz ki Malatya’yı bugüne kadar görmediği bir enerji ve siyaset anlayışı ile tanıştıracağız. Bizler MHP Malatya İl Başkanlığı olarak bugün burada yeni bir çoban ateşi yakıyoruz. İnanıyoruz ki, yanan bu çoban ateşi gelecekte kısa bir süre içerisinde tüm Malatya’yı aydınlatacak güce kavuşacaktır. Mevzu bahis vatan olduğunda bizler en ön safta yer alırız. Türk milletini bekası tehdit ediliyorsa, bizler canımızdan geçeriz. Bizler şerefli bir bayrağın taşıyıcısı, kutlu bir davanın bekçileriyiz. Bu duygu yoğunluğu içerisinde şunu ifade etmek isterim ki; inanıyorum ki MHP’yi daha iyi noktalara taşıyacak azim ve kararlılığa sahibiz. Bundan sonra aldığımız her nefeste gücümüz yettiği oranda davamızın hizmetinde olacağız. Mevki ve makam gözetmeksizin yerimiz, yanımız, yolumuz, MHP’nin lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyin yanıdır. Genel başkanımızın emrinde yeni oluşacak Malatya İL Teşkilatımızla bu davanın sadece hizmetine talip olacağız. Demokrasiyi güçlendirmek, seçimlerde MHP’yi en iyi şekilde temsil etmek adına her türlü gayret ve çabayı göstereceğiz. Genel Başkanımızın yapmış olduğu çağrıyı buradan bir kez daha üstüne basarak söylemek isterim ki; her hangi bir nedenden partimize kızmış, küsmüş başka partilere gitmiş ama gönlü MHP ile atan tüm ahilerimi, kardeşlerimi partimizin çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Ülkücünün yeri yuvası Milliyetçi Hareket Partisidir. Yaptığı çalışmalardan dolayı Sayın Bülent Avşar Başkanıma ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan İlhan İlhan ise; “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu kritik dönemde ülkemiz ve milletimiz için sorumluluk yüklenmenin, harekete gönül vermiş her ülküdaşın arzusu oluğunu vurgulayarak, “Genel başkanımızın her ülkücü için şiar niteliğindeki ‘Önce ülkem, sonra partim, sonra ben’ sözleri bütün işlerimizde önümüze ışık tutmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Genel Merkezimizin emirleri doğrultusunda partimizi ve davamızı daha ileriye götürmek için ilçe yöneticisi arkadaşlarımla birlikte gündüz oturmadan gece uyumadan çalışacağız. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda rabbim bizlere güç ve kuvvet versin. Milliyetçi hareket partisinin her bir neferi gibi bizlerin tarihe karşı ve geleceğimize dönük büyük sorumlulukları var” ifadelerinde bundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)