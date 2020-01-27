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27 Ocak 2020 Pazartesi 12:42

MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme yaptı

MHP heyeti, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme yaptı.

MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme yaptı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ile milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Sefer Aycan ve İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici ve Sedat Yaşar, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer aldığı heyet, depremden etkilenen Gökçe Mahallesi'nde depremzedelerle buluştu, esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere geldiklerini söyledi.

Beraberindeki heyetle deprem bölgesini gezdiklerini anlatan Yıldırım, "Gördüğümüz kadarıyla devlet, milletine sahip çıkmıştır, görevinin başındadır, herhangi bir sıkıntı yoktur. Ufak tefek sıkıntılar elbette olacaktır. Coğrafyanın getirdiği sıkıntılardan, sürenin getirdiği sıkıntılardan dolayı ama gördüğümüz şu her geçtiğimiz yolda evin önünde çadır var. Devlet çadırını, battaniyesini vermiş, bir taraftan da sıcak yemeğini dağıtıyor. Ağır ağır yoluna giriyor. Allah beterinden saklasın." diye konuştu.

- "Türk milleti bunlara aldanmaz"

Yıldırım, depremden sonra bazı spekülasyonlar yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Biz bugün bir ve beraber olamayacaksak ne zaman olacağız. Deprem üzerinden siyaset yapılmaz, şov yapılmaz, popülizm olmaz. Depremde millet bir araya gelir, yaralarını sarar ama en ufak bir arızayı veya olmayan bir şeyi olmuş gibi takdim etmek, sosyal medyada yaygara yapmak bunlar Türk milletinin karakterini bozmaz. Türk milleti bunlara aldanmaz. Gördüğümüz kadarıyla devlet başındadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız buradadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AFAD'ımıza, jandarmamıza, polisimize, Kızılay'ımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet incelemelerin ardından, MHP Malatya İl Başkanlığınıda ziyaret ederek, MHP teşkilatı ile bir araya geldi.Burada da MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli bey tarafından deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirildiklerini dile getirerek, "Elazığ'daki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz gördük ki vatandaşın yanında. Bu tür afatlarda şov yapılmaz ama gel gör ki depremden sonra bazı spekülasyonlar yapıldı. Bugün birlik ve beraberlik günüdür.Deprem üzerinden siyaset yapılmaz, sov yapılmaz popülizm olmaz." ifadelerini kullandı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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