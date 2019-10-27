MHP İl Başkanı Avşar'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Cumhuriyet’in ilanının 96’ıncı yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada “Kanla, canla kurulan ve Cumhuriyet ile taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet, çok çalışmak ve yeni eserler kazandırmaktır” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Türk Milleti’nin en büyük özelliklerinden birisinin karakterindeki bağımsızlık aşkı olduğunu söyledi. Bu aşk ile aziz milletimizin kendisine yönelik her türlü saldırıyı bertaraf ettiğini ifade eden Başkan Avşar, hür ve bağımsızlığımızın ebediyen süreceğini kaydetti.



Kurtuluş Savaşımız dönemindeki ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Başkan Avşar, “Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet’i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır.” dedi.



Başkan Avşar, sözlerinin sonunda tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)