MHP İl Başkanı Samanlı’dan MASKİ Genel Müdürlüğüne Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı’nın kurumlarına yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “Kurum olarak biz Malatya’mız için her türlü hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle il başkanımızın ve ekibinin bizleri ziyaret etmesi bizlere güç kuvvet veriyor. İnşallah hep birlikte Malatya’mız için güzel projelere beraber imza atarız. Şehrimize sizlerin de desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Milliyetçi Hareket partisi İl Başkanı Mesut Samanlı ise yapmış olduğu açıklamada: “Milliyetçi Hareket Partisi olarak göreve geldikten sonra iadeyi ziyaretlere korona virüsten dolayı ancak fırsat bulabildik. Bugün burada Malatya’mız için büyük öneme sahip olan bir tesiste, MASKİ’mizdeyiz. Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Yaşar Karataş abimizi ziyaret ediyoruz. Kendisi göreve geldikten sonra Malatya’mız için büyük değerler kazandırmıştır. Çünkü Malatya’nın evladı olarak yıllardır Malatya’da çeşitli birimlerde görev yapmıştır. MASKİ’nin başında olması bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Çünkü MASKİ gerçekten Malatya’mız için büyük öneme sahiptir. Korona virüste bir kez daha suyun, hijyenin büyük öneme sahip olduğunu gördük. Bu günlerde hiçbir aksaklık yaşamadan bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi de bizlere ayrıca gurur vermiştir. Biz kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Gayretlerinden dolayı Genel Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)