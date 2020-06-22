Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2020 Pazartesi 15:27

MHP İl Başkanı Samanlı’dan MASKİ Genel Müdürlüğüne Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Genel Müdür Mehmet Yaşar Karataş’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Samanlı'dan MASKİ Genel Müdürlüğüne Ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı’nın kurumlarına yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “Kurum olarak biz Malatya’mız için her türlü hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle il başkanımızın ve ekibinin bizleri ziyaret etmesi bizlere güç kuvvet veriyor. İnşallah hep birlikte Malatya’mız için güzel projelere beraber imza atarız. Şehrimize sizlerin de desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Milliyetçi Hareket partisi İl Başkanı Mesut Samanlı ise yapmış olduğu açıklamada: “Milliyetçi Hareket Partisi olarak göreve geldikten sonra iadeyi ziyaretlere korona virüsten dolayı ancak fırsat bulabildik. Bugün burada Malatya’mız için büyük öneme sahip olan bir tesiste, MASKİ’mizdeyiz. Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Yaşar Karataş abimizi ziyaret ediyoruz. Kendisi göreve geldikten sonra Malatya’mız için büyük değerler kazandırmıştır. Çünkü Malatya’nın evladı olarak yıllardır Malatya’da çeşitli birimlerde görev yapmıştır. MASKİ’nin başında olması bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Çünkü MASKİ gerçekten Malatya’mız için büyük öneme sahiptir. Korona virüste bir kez daha suyun, hijyenin büyük öneme sahip olduğunu gördük. Bu günlerde hiçbir aksaklık yaşamadan bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi de bizlere ayrıca gurur vermiştir. Biz kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Gayretlerinden dolayı Genel Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babalara Mektuplar Duygulandırdı Babalara Mektuplar Duygulandırdı
Gürkan, “Herkes Üzerine Düşeni Doğru Biçimde Yapsın” Gürkan, “Herkes Üzerine Düşeni Doğru Biçimde...
Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim...
Darende Balaban Mahallesi Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi Darende Balaban Mahallesi Şeyh Pınarı Mesire alanının...
Milli Dayanışma Ruhuna Malatya’dan Anlamlı Destek Milli Dayanışma Ruhuna Malatya’dan Anlamlı Destek
Başkan Gürkan, “Güzel Bir Yatırım Malatya’mıza Hayırlı Olsun” Başkan Gürkan, “Güzel Bir Yatırım Malatya’mıza...
Milletvekili Çalık'ın Ramazan Bayramı Mesajı Milletvekili Çalık'ın Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Gürkan, “Ramazan Bayramı Tutulan Oruçların Mükâfatıdır” Başkan Gürkan, “Ramazan Bayramı Tutulan Oruçların...
Bu İyi Niyet! Sivrisinek ve Böcekler Bu İyi Niyet! Sivrisinek ve Böcekler
Büyükşehirden Eczacılar Odasına Maske Büyükşehirden Eczacılar Odasına Maske
Vali Baruş, Melekbaba Gençlik Merkezi İnşaatında İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Melekbaba Gençlik Merkezi İnşaatında...
Valilik Basın Açıklaması-2- 04.05.2020 Valilik Basın Açıklaması-2- 04.05.2020
Malatya’dan İhtiyacı Olan İllere Maske Yardımı Malatya’dan İhtiyacı Olan İllere Maske Yardımı
600 Bin Maske Büyükşehir Belediyesine Teslim Edildi 600 Bin Maske Büyükşehir Belediyesine Teslim Edildi
Valilik Basın Açıklaması 04.05.2020 Valilik Basın Açıklaması 04.05.2020
Yukarı Çık
banner691

Babalara Mektuplar Duygulandırdı
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye...

Haberi Oku