MHP'li Fendoğlu'ndan TBMM'de TFF'ye Arslanboğa Tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündem dışı söz alan Fendoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sözleşmesi feshedilen üst klasman hakemi Suat Arslanboğa ile ilgili konuşma yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun önesiriyle Türkiye Futbol Federastonu tarafından Profesyonel Hakem Sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'yla ilgili, "VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) kayıtları açıklanmadan, gerekçesiz olarak sözleşmesi iptal edilen bu hakem arkadaşımızın haklarının tekrar verilmesi veya kamu vicdanında aklanması için VAR kayıtları açıklansın" dedi.

Milletvekili Fendoğlu, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenmek istiyorum; geçtiğimiz aylarda Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi bir gerekçeyle görevinden alındı. Sözleşmesi feshedildi. Hakemimiz Suat Arslanboğa, Eskişehir bölgesini temsilen gidiyor. VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) kayıtları açıklanmadan, gerekçesiz olarak sözleşmesi iptal edilen bu hakem arkadaşımızın haklarının tekrar verilmesi veya kamu vicdanında aklanması için VAR kayıtlarının açıklanmasını rica ederim" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)