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07 Kasım 2019 Perşembe 14:33

Mhp Lösemili Çocuklara Duyarsız Kalmadı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Lösemili çocuklara duyarsız kalmayarak, parti il başkanlığı kışla caddesi önünde vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Mhp Lösemili Çocuklara Duyarsız Kalmadı
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MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar maske dağıtımı esnasında vatandaşlara yaptığı konuşmada; “02-08 Kasım tarihleri haftası lösemili çocuklar haftasıdır. Küçücük bedenlerde kocaman yürekleriyle hayata tutunmaya çalışan evlatlarımızın sevgiyle kucaklaşacağı farkındalıkların daha da gün yüzüne çıkması için bizlerde çocuklarımızın gülümsemeleri maske altında kalmasın diye onları anlayabilmek için bir dakikalık da olsa maskeyi takmanız yeterlidir. Bizler de maskelerimiz takarak ülkemizdeki binlerce lösemili çocuğun sesi olup "Yalnız Değilsiniz Sevgi Her Şeyi Yenebilir" diyerek destek olmak istedik. Bu konuda yıllardır en büyük destekçileri olan Lösev'e de ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Farkındalık yaratan programa, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkan Yardımcısı Halil Mutlu, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek çok sayıda stk ve vatandaşlar katıldı. Program sonrası MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve ilçe Başkanları maske dağıtımı gerçekleştirerek vatandaşları konu hakkında bilgilendirdi. Lösemili çocuklar hakkında yapılan duyarlı program vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Başkan Avşar’ın Mevlid Kandili Mesajı
MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

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