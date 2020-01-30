MHP Malatya İl Başkanlığına Mesut Samanlı Atandı

Milliyetöi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığını yürütmekte olan R. Bülent Avşar, 27 Ocak 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek görevden müsaadelerini istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin müsaadeleri üzerine görevi bıraktığını basın açıklaması ile şu şekilde duyurmuştu.

"Değerli hemşerilerim yol yürümekten şeref duyduğum dava arkadaşlarım; kutsallığına inandığım ve onurla şerefle yürüttüğüm Malatya İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanım Liderim Sn. Devlet Bahçeli beyden aldığım müsaade ile bugün itibariyle bırakıyorum.

Şunu belirtmek isterim ki;

her zaman davamın, liderimin ve teşkilatımın emrinde olacağım. Son nefesime kadar da bu dualı ve mübarek davamıza ayrıca liderime ve teşkilatıma sadakatla bağlı kalacağım.



Şahsıma güvenerek İl başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bana emanet eden bilge liderim, Genel Başkanım Sn. Devlet Bahçeli Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunar; görevim boyunca desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcılarımıza, MYK ve MDK Üyelerimize, Milletvekillerimize, il Yöneticilerime, İlçe Başkanlarıma, ülküdaşlarıma ve birbirinden kıymetli hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.



Saygılarımla..."

Milliyetçi Hareket Partisi, R. Bülent Avşar'ın görevi özel izinle bırakması üzerine Malatya İl Başkanlığına MHP Battalgazi İlçe Başkanlığını yapmakta olan Mesut Samanlı'yı atadı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)