Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36

MHP Malatya İl Başkanlığından Açıklama

MHP Malatya İl Başkanlığından Açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
23 Ağustos 2019 Cuma günü meydana gelen, taraflardan birinin Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli Daire Başkanlarından biri olan Murat Nalçacı’nın diğer tarafta da fuar stand pazarlığı adı altında para ilişkisine girdiği kişilerin yer aldığı bir kavga olayında İlginç ve izahatsız bir şekilde Malatya Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanlığı ve İl Başkanımız Ramazan Bülent Avşar’ın adı kullanılmıştır.

Şöyle ki; Murat Nalçacı isimli şahıs malum dönemler de Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde en önemli pozisyonlar da kimyası nedeniyle yer almış , şimdi de aynı kimyayla aynı amaca hizmet eden sadece isim değişen başka bir yapıyla yürüyen, güç kimde olursa kıblesi o yöne değişen bu zat, kendisiyle aynı omurga yapısına sahip kendilerini gazeteci olarak tanımlayan ancak bu sıfata dair hiç bir eğitimi,donanımı olmadan sadece internet kafelerde kurulmuş ve seviyesi de o kadar olan kimliksizler tarafından desteklenmektedir. Şimdi bu kırıntılardan nemalanmaya çalışan kendilerini gazateci olarak tanımlayan para ile çalışan kiralık kalemlere söyleyecek çokta bir şeyimiz yoktur,bunun da nedeni biz parayla çalışan hayat adamlarına karşı kurulacak cümleleri zul saymamızdır. Söyleyecek tek sözümüz vardır, oda ne Milliyetçi Hareket Partisine ne bu davaya gönül vermiş hiç bir il başkanına ne de hiç bir ülkücüye bu tarz zatların iftira atamayacaklarıdır. Bu zatlar bu iftiraları atacak yüreklere sahiplerse ki bizler bu kırıntıların zerre yürekleri olmadıklarından zerre şüphemiz yoktur,onları vicdanlarıyla başbaşa bırakıyoruz. Bu asılsız ve yalan haberleri yapan kuruluşlar ve şahıslar hakkında gerekli başvurular tarafımızca Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacaktır. Kamuoyuna duyrulur.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Sen’den Avşar’a Ziyaret Kamu Sen’den Avşar’a Ziyaret
Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık'ın...
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Düzenlenen Törenle Kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler...
Başkan Gürkan’dan Hicri Yıl Ve Muharrem Ayı Mesajı Başkan Gürkan’dan Hicri Yıl Ve Muharrem Ayı...
Milletvekili Fendoğlu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Milletvekili Fendoğlu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı...
Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Kamu Sen’den Avşar’a Ziyaret
MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, aylık istişare toplantısını Kamu sen’e bağlı 11 sendika başkanları...

Haberi Oku