MHP Malatya İl Başkanlığından Açıklama

23 Ağustos 2019 Cuma günü meydana gelen, taraflardan birinin Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli Daire Başkanlarından biri olan Murat Nalçacı’nın diğer tarafta da fuar stand pazarlığı adı altında para ilişkisine girdiği kişilerin yer aldığı bir kavga olayında İlginç ve izahatsız bir şekilde Malatya Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanlığı ve İl Başkanımız Ramazan Bülent Avşar’ın adı kullanılmıştır.

Şöyle ki; Murat Nalçacı isimli şahıs malum dönemler de Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde en önemli pozisyonlar da kimyası nedeniyle yer almış , şimdi de aynı kimyayla aynı amaca hizmet eden sadece isim değişen başka bir yapıyla yürüyen, güç kimde olursa kıblesi o yöne değişen bu zat, kendisiyle aynı omurga yapısına sahip kendilerini gazeteci olarak tanımlayan ancak bu sıfata dair hiç bir eğitimi,donanımı olmadan sadece internet kafelerde kurulmuş ve seviyesi de o kadar olan kimliksizler tarafından desteklenmektedir. Şimdi bu kırıntılardan nemalanmaya çalışan kendilerini gazateci olarak tanımlayan para ile çalışan kiralık kalemlere söyleyecek çokta bir şeyimiz yoktur,bunun da nedeni biz parayla çalışan hayat adamlarına karşı kurulacak cümleleri zul saymamızdır. Söyleyecek tek sözümüz vardır, oda ne Milliyetçi Hareket Partisine ne bu davaya gönül vermiş hiç bir il başkanına ne de hiç bir ülkücüye bu tarz zatların iftira atamayacaklarıdır. Bu zatlar bu iftiraları atacak yüreklere sahiplerse ki bizler bu kırıntıların zerre yürekleri olmadıklarından zerre şüphemiz yoktur,onları vicdanlarıyla başbaşa bırakıyoruz. Bu asılsız ve yalan haberleri yapan kuruluşlar ve şahıslar hakkında gerekli başvurular tarafımızca Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacaktır. Kamuoyuna duyrulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)