MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 10 Kasım Mesajı

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünün içinde bulunmaktayız.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurmuştur. O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir.

ATATÜRK istiklal ve istikbal demektir. Onda; karamsarlığa tamah etmek, karanlığa teslim olmak, yılgınlık ve yenilgiyi kabullenmek hiç görülmemiş, hiç rastlanmamıştır. Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur.

Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir.

Bu nedenle Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bizzat belirttiği: “Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir.” Sözü gelecek yüzyıllara bir işarettir.

Necip Türk Milleti ATA’sının fikrlerine sadakatle bağlıdır. Onun fikirlerinin aydınlattığı yolda hedefine ilerlemekte karalıdır.

Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve O’nun eserleri ile öğütleri Türk milleti yaşadığı sürece var olacaktır.

Bu duygularla ebediyete intikalinin 82. seneyi devriyesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’E Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, manevi hatırasını saygıyla yad ediyor,şükran ve minnetle anıyorum.

Ruhu Şad, Mekânı Cennet Olsun.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)