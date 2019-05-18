Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:01

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun 19 Mayıs Mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu,19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun 19 Mayıs Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu mesajında;

"Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası olarak Samsun'da atılan ilk adımın 100. yıldönümünü milletçe kutladıklarını vurgulayarak, "19 Mayıs 1919 yılı, Türk milletinin hak ve hukukunu ayaklar altına alma cüretini gösteren emperyal mihraklara ve dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan bir geleceği reddederek 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına' inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetle sonuçlanacak bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür.

19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, umutsuzluk içindeki millet varlığına olan yüksek inancın ifadesi olması bakımından ilham almamız gereken bir mücadele ve gurur kaynağıdır.

En az dün kadar bugün de, lazım olan aynı ruh ve şuurun gençliğe kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir.Yüreği millet sevgisiyle dolu, şahsiyetli , ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiş gençliğin yetişmesi halinde aziz Cumhuriyetimiz güvenceye kavuşabilecektir. Bu itibarla, Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz geçliğin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi, hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev, aynı zamanda vatan borcudur. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna kurtuluş mücadelesinin başladığı bu anlamlı günün yıldönümünde, büyük Türk Milletinin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın Bildirisi Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın Bildirisi
Sadıkoğlu, ''19 Mayıs Ruhu, İlelebet Yaşayacaktır'' Sadıkoğlu, ''19 Mayıs Ruhu, İlelebet...
Kurtuluş Mücadelesinin Başlangıcının 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı Kurtuluş Mücadelesinin Başlangıcının 100. Yılı...
Tüfenkci’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı Tüfenkci’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik...
Rektör Karabulut, “19 Mayıs, Türk milletinin kurtuluş müjdesidir” Rektör Karabulut, “19 Mayıs, Türk milletinin...
Vali Baruş'un 19 Mayıs Mesajı Vali Baruş'un 19 Mayıs Mesajı
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın...
Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı tarafından Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın...

Haberi Oku