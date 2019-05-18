MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun 19 Mayıs Mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu mesajında;

"Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası olarak Samsun'da atılan ilk adımın 100. yıldönümünü milletçe kutladıklarını vurgulayarak, "19 Mayıs 1919 yılı, Türk milletinin hak ve hukukunu ayaklar altına alma cüretini gösteren emperyal mihraklara ve dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan bir geleceği reddederek 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına' inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetle sonuçlanacak bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür.

19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, umutsuzluk içindeki millet varlığına olan yüksek inancın ifadesi olması bakımından ilham almamız gereken bir mücadele ve gurur kaynağıdır.

En az dün kadar bugün de, lazım olan aynı ruh ve şuurun gençliğe kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir.Yüreği millet sevgisiyle dolu, şahsiyetli , ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiş gençliğin yetişmesi halinde aziz Cumhuriyetimiz güvenceye kavuşabilecektir. Bu itibarla, Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz geçliğin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi, hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev, aynı zamanda vatan borcudur. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna kurtuluş mücadelesinin başladığı bu anlamlı günün yıldönümünde, büyük Türk Milletinin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)