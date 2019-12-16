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16 Aralık 2019 Pazartesi 15:08

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’ndan Bakan Selçuk’a Soru

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunun Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM genel kurulunun 6. Turunda Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk’a; Öğretmen atamaları ilgili olarak Şubat ayında ki öğretmen atamalarının sayısı ile engelli öğretmen ve ücretli öğretmen atama kontenjanlarının ne kadar olacağını sordu.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'ndan Bakan Selçuk'a Soru
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Fendoğlu Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a sorusunda;

“Şubat ayında yapılacak öğretmen atamaları sayısını bekleyen öğretmen adaylarımız var. Siz geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamanızda 20 bin, 40 bin, 60 bin gibi atama sayısına binaen "Bana kalsa 60 bin az, 80 bin olsun derdim." dediniz. Atama bekleyen öğretmenlerimiz bu sözlerinizle ümitlenmiştir.

Ayrıca, bu atamalarla birlikte 920 civarında ücretli öğretmenimiz ve 1.200 civarında da engelli öğretmenimiz atama beklemektedir. Bu konudaki çalışmalar ne aşamada? Atama bekleyen öğretmenlerimize buradan müjdeli haber verecek misiniz? Bugün bütün gün sizin iki dudağınızdan çıkacak atamalarla ilgili sonuçları bekleyen öğretmenlerimiz oldu.” İfadelerini kullandı.

Fendoğlu’nun sorusuna cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;

“Evet, Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de elbette tüm sayın vekillerimize çok değerli katkılarından dolayı.

Burada, elbette, genel sunum içerisinde sizin sorularınıza, suallerinize çok fazla yanıt verme olanağım olmadı ama şimdi böyle bir fırsata sahip olmaktan da memnuniyet duyuyorum.

Engelli öğretmenlerle ilgili sorular var; elbette çok özel bir durum ve bizim açımızdan da çok önemli bir durum. 2003'ten beri 23.590 engelli çalışanımız var ve bunların 7.728'i öğretmen kadrosunda ve şubat ayında 750 engelli öğretmenimizi kadromuza katacağız bunu öncelikle söylemek isterim.

Bunun dışında engelli personelle ilgili ayrıca başka bir çalışmamız daha var; onun rakamını da ilave edeceğim daha sonra ama şunu da belirtmek isterim, atama takvimini de takvimi ve sayısıyla beraber önümüzdeki hafta içerisinde ilan etmiş olacağız.” Dedi.

TUTANAK METİN - 15.12.2019

SORU

BAŞKAN - Sayın Fendoğlu...

MEHMET CELAL FENDOĞLU (Malatya) - Teşekkür ederim Başkanım.

Sorum Millî Eğitim Bakanımıza: Şubat ayında yapılacak öğretmen atamaları sayısını bekleyen öğretmen adaylarımız var. Siz geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamanızda 20 bin, 40 bin, 60 bin gibi atama sayısına binaen "Bana kalsa 60 bin az, 80 bin olsun derdim." dediniz. Atama bekleyen öğretmenlerimiz bu sözlerinizle ümitlenmiştir.

Ayrıca, bu atamalarla birlikte 920 civarında ücretli öğretmenimiz ve 1.200 civarında da engelli öğretmenimiz atama beklemektedir. Bu konudaki çalışmalar ne aşamada? Atama bekleyen öğretmenlerimize buradan müjdeli haber verecek misiniz? Bugün bütün gün sizin iki dudağınızdan çıkacak atamalarla ilgili sonuçları bekleyen öğretmenlerimiz oldu.

Teşekkür ediyorum.

Cevap…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK - Evet, Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de elbette tüm sayın vekillerimize çok değerli katkılarından dolayı.

Burada, elbette, genel sunum içerisinde sizin sorularınıza, suallerinize çok fazla yanıt verme olanağım olmadı ama şimdi böyle bir fırsata sahip olmaktan da memnuniyet duyuyorum.

Engelli öğretmenlerle ilgili sorular var; elbette çok özel bir durum ve bizim açımızdan da çok önemli bir durum. 2003'ten beri 23.590 engelli çalışanımız var ve bunların 7.728'i öğretmen kadrosunda ve şubat ayında 750 engelli öğretmenimizi kadromuza katacağız bunu öncelikle söylemek isterim.

Bunun dışında engelli personelle ilgili ayrıca başka bir çalışmamız daha var; onun rakamını da ilave edeceğim daha sonra ama şunu da belirtmek isterim, atama takvimini de takvimi ve sayısıyla beraber önümüzdeki hafta içerisinde ilan etmiş olacağız.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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