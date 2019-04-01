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01 Nisan 2019 Pazartesi 19:13

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun Miraç Kandili Mesajı

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun Miraç Kandili Mesajı
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Fendoğlu mesajında, ”Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu kutlu gecede Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselmesidir.  . Miraç gecesinin en özel hediyesi, Müslümanlar için büyük bir nimet olan namaz bu gece farz olarak indirilmiştir. Miracın, insanın aklıyla yorumlayamayacağı ancak gönül ve kalp gözüyle idrak edip, imanla kabulleneceği manevi bir çığır, mutlak bir hakikat, ebedi bir yükseliş ve ezeli bir sıçrayıştır. Bundan dolayıdır ki Miraç Kandili vesilesiyle bütün müminlerin hemen her konuda üzerine düşen tüm vazife ve sorumlulukları bir kez daha hatırlaması gerekir. Bu vesileyle Aziz Türk milletinin, İslam dünyasının Miraç Kandili'ni dua ve en halisane duygularımla kutluyor, Allah'tan daimi saadet ve nice manevi güzellikler diliyorum.” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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