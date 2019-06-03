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03 Haziran 2019 Pazartesi 12:11

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun Ramazan Bayramı Mesajı
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı,

“Bir kez daha rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayı geride bırakılarak, Ramazan Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramı orucun mükafatı, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun, hatır sorma ve gönül almanın , yapılan hataların affedilmesi, kırılan kalplerin onarılması, hayatımızda dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda düşünmemiz için önemli günlerdendir.

Dini bayramlarımız, yüce dinimizin, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamının yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis edildiği en güzel günlerdir. Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup birbirimizle kucaklaşacağımız bir günün içerisindeyiz.
Yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği güç birliğinin ve güzelliğin daima farkında olmalıyız. Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır. Bağların sağlam olması ise kuşkusuz insanların birbirine karşı hoşgörü içerisinde olması, birbirini sevmekten asla vazgeçmemesidir. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü bizim en büyük vasfımızdır. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle bütün Malatyalı hemşehrilerimin, Aziz Milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan tüm  güvenlik güçlerimize sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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