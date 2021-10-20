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20 Ekim 2021 Çarşamba 18:05

Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu 19.10.2021 TBBM Genel Kurul Konuşması

MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ VE MYK ÜYESİ MEHMET FENDOĞLU 19.10.2021 TBMM GENEL KURUL KONUŞMASI.* MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak  “Çırak ve kalfal…

Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu 19.10.2021 TBBM Genel Kurul Konuşması
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MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ VE MYK ÜYESİ MEHMET FENDOĞLU 19.10.2021 TBMM GENEL KURUL KONUŞMASI.*

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak  “Çırak ve kalfalarımız için ödenen iş kazası ve meslek hastalıkları primi emeklilik gününe sayılan bir düzenlemeyle SSK'lar için de yapılırsa sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârlarımızın iş hacmi artar ve daha çok çırak ve kalfa çalışmış olur.” Dedi.

MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında: “Orta veya lise öğrenimini bitiren, 17 yaşını tamamlayan ve üniversiteye gidemeyen öğrencilerimiz, meslek dallarına iş başvurusunda bulunduğu zaman, tecrübeleri olmadığı için düşük ücret verilmesinden dolayı çalışmıyor ama hükûmetin yeni çıkardığı yasayla çırak ve kalfalarımızın ücretleri devlet tarafından ödenecektir. Ancak bunun yanında çırak ve kalfalarımız için ödenen iş kazası ve meslek hastalıkları primi emeklilik gününe sayılan bir düzenlemeyle SSK'lar için de yapılırsa sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârlarımızın iş hacmi artar ve daha çok çırak ve kalfa çalışmış olur. Mesleki okulların açıldığı bu dönemde ülkemizde çalışan çırak ve kalfa sayımızda da artış olacaktır.” İfadelerini kullandı.

*TUTANAK METİN*

BAŞKAN – Sayın Fendoğlu…

MEHMET CELAL FENDOĞLU (Malatya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Orta veya lise öğrenimini bitiren, 17 yaşını tamamlayan ve üniversiteye gidemeyen öğrencilerimiz, meslek dallarına iş başvurusunda bulunduğu zaman, tecrübeleri olmadığı için düşük ücret verilmesinden dolayı çalışmıyor ama hükûmetin yeni çıkardığı yasayla çırak ve kalfalarımızın ücretleri devlet tarafından ödenecektir. Ancak bunun yanında çırak ve kalfalarımız için ödenen iş kazası ve meslek hastalıkları primi emeklilik gününe sayılan bir düzenlemeyle SSK'lar için de yapılırsa sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârlarımızın iş hacmi artar ve daha çok çırak ve kalfa çalışmış olur. Mesleki okulların açıldığı bu dönemde ülkemizde çalışan çırak ve kalfa sayımızda da artış olacaktır.

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