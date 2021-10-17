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17 Ekim 2021 Pazar 16:36

Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu Mevlid Kandili Mesajı

MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ve MYK ÜYESİ MEHMET FENDOĞLU MEVLİD KANDİLİ MESAJI* “Yüce Allah’ın Âlemlere rahmet olarak gönderdiği, İki cihan güneşi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) yeryüzün…

Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu Mevlid Kandili Mesajı
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MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ve MYK ÜYESİ MEHMET FENDOĞLU MEVLİD KANDİLİ MESAJI*

“Yüce Allah’ın Âlemlere rahmet olarak gönderdiği, İki cihan güneşi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) yeryüzünü şereflendirdiği, Rebiyülevvel ayının 12. Günü olan doğum gününü; Mevlid Kandili’ni  islam alemince idrak etmekteyiz. Güzel ahlakı insanlık alemine örnek olan; Sevigili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) karanlık dünyanın sönmeyecek kandili, kurumuş vicdanların ebedi ilacıdır. Sözleri kurtuluşa davettir, üslubu muhabbete davetiyedir, hayatı hepimize örnek, tüm insanlığa umut kapısıdır.

Peygamber Efendimiz  Hz. Muhammed Mustafa (SAV) kurmuş olduğu medeniyet bugün hala bir çok insan tarafından araştırmalara konu olmakta ve hepimizin hayatına yol göstericiliği ile ışık tutmaktadır.

Ne mutlu bizlere ki, O’nun ümmetindeniz. Ne mutlu bizlere ki, O’nun izinden yürüyor, mirasıyla övünüyor ve buna layık olmaya çalışıyoruz.

Özlemi ile yaşadığımız Sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem taşıyan mübarek Mevlid Kandilini, anlamına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirmeli, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) şefaatine nail olmaya çalışmalıyız, birlik  ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde Mevlid kandilinin insanlığın içine düştüğü sıkıntıların bertaraf edilmesi, İslam dünyasının birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor, İslam aleminin, Necip Türk Milletinin ve Malatyalı hemşehrilerimizin mevlid kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum.”

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