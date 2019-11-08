MHP Milletvekili Fendoğlu'nun Mevlid Kandili Mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Mevlid Kandili Mesajı;

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) doğum günü Müslüman alemince mevlid kandili olarak kutlanmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz için Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, insanlara ‘bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı’ olarak gönderildiği bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin doğumu, şüphesiz insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Aziz Peygamberimiz, karanlık dünyanın sönmeyecek kandili, kurumuş vicdanların ebedi ilacıdır. Sözleri kurtuluşa davettir, üslubu muhabbete davetiyedir, hayatı hepimize örnek, tüm insanlığa umut kapısıdır.

O’nun doğumu mübarek ve muhteşem bir nimetimiz;

O’nun tebliği, O’nun vahiy sıcaklığı manevi kılavuzumuzdur.

Ne mutlu bizlere ki, O’nun ümmetindeniz.

Ne mutlu bizlere ki, O’nun izinden yürüyor, mirasıyla övünüyor ve buna layık olmaya çalışıyoruz.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bizlere; İbadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesizlere kol kanat germeyi, herkesin ve herşeyin hakkını gözetmeyi, kimseyi incitmemeyi öğütlemiştir.

Sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem taşıyan mübarek Mevlid Kandilini, anlamına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirmeli, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) şefaatine nail olmaya çalışmalıyız, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, Mevlid kandilinin insanlığın içine düştüğü sıkıntıların bertaraf edilmesi, İslam dünyasının birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor, İslam aleminin, Necip Türk Milletinin ve Malatyalı hemşehrilerimizin mevlid kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)