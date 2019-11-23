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23 Kasım 2019 Cumartesi 15:34

MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla kutlama mesajı yayınladı.

MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı
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MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla yayınladığı kutlama mesajı;

“24 Kasım 1928 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul etmesiyle yıllardır kutlanan bu güzel günde, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için kaliteli bir eğitim-öğretim süreci geçirilmesini diliyorum.

Bir Milletin Milli, Ahlaki ve Kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Öğretmenler, yapıcı ve yaratıcı, özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu kişilerdir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır. insanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey ise eğitim ve kültürdür. Dolayısıyla öğretmenler ömür boyu öğrenen ve öğreten olmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir.

İstanbul’un fethinden hemen sonra, çiçeklerle kendisine yürüyenlere, Hocası Akşemsettin’i işaret ederek; “Gidiniz, çiçekleri ona veriniz. Sultan Mehmet benim, ama o, benim hocamdır” diyebilen bir iradenin çağ açıp çağ kapatan başarısı, öğretmenine ve öğrettiklerine gösterdiği vefayla doğru orantılıdır.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.” . Türk milletinin yaşaması, güçlü ve kudretli hale gelmesi öğretmenlerimizin çaba ve çalışmalarıyla doğrudan ilişkilidir.

Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin bu özel gününde, İnsan yetiştirmek gibi kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra eden tüm öğretmenlerimizi kutluyor, hayatları boyunca yetiştirdikleri ve yetiştirecekleri tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum.

İrfanı ve vicdanı hür milli ve evrensel değerlere vakıf nesiller yetiştirmek gibi ulvi ve idealist bir görev ifa eden; görev başındayken şehit düşmüş ve bir nedenle Hakk’a yürümüş olan bütün öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, esenlik temenni ediyor, bütün Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü içtenlikle kutluyorum.

Bu vesileyle tam 49 yıl önce, yani 23 Kasım 1970 tarihinde, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda bir öğretmen adayı iken şehit edilen Zileli Şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu’yla birlikte tüm vatan ve dava şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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