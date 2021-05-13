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13 Mayıs 2021 Perşembe 01:49

MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

MHP Milletvekili Fendoğlu'nun Ramazan Bayramı Mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı dolaysıyla yayınladığı mesajı;

“Mübarek Ramazan ayının hemen arkasından bayrama kavuşmanın buruk ve hüzünlü de olsa heyecanını yaşıyoruz.

Tutulan oruçlar, açılan eller ve dua eden dillerle Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya çalıştığımız kutlu bir dönemin arkasından bayrama kavuşmuş bulunmaktayız. Cenabı Allah’tan niyazımız Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçları, kalpten edilen dua ve ibadetlerimizi kabul etmesidir.

Ramazan; diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyetidir.

Ramazan bayramı orucun mükafatı, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun, hatır sorma ve gönül almanın , yapılan hataların affedilmesi, kırılan kalplerin onarılması, hayatımızda dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda düşünmemiz için önemli günlerdendir.

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte idrak edeceğimiz Bayram’ın; birliğimizin perçinlenmesine, kucaklaşmamızın kuvvetlenmesine ve umutlarımızın yeşermesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Tüm dünyanın uzun süredir etkisinde olduğu Covid-19 hastalığıyla mücadele ederek gireceğimiz bu bayram, inşallah sağlıkla karşılayıp normal hayatımıza geri döneceğimiz günlerin habercisi olur. Bu hususta tüm hemşehrilerimizden pandemi koşullarına riayet noktasındaki hassasiyetlerini hiç eksiltmemelerini özellikle rica ediyorum.

Bu mübarek günlerde, Filistin topraklarında meydana gelen ve vicdan taşıyan her insanın yüreklerini dağlayan, bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu insanlık dramı görüntülerine şahit olarak buruk karşıladığımız mübarek Ramazan Bayramı’nın, Filistin’de terörist devlet İsrail’in saldırılarına maruz kalan din kardeşlerimiz için de felaha kavuşma vesilesi olmasını niyaz ediyor, İsrail’in Filistin’de ve Mescidi Aksa'da yaptığı çirkin saldırıları kınıyor ve lanetliyorum.

Kadim tarihimiz boyunca Yüce Türk Milleti olarak her daim mazlumun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Müslüman Türk milleti Kudüs’ün çiğnenmesine, mescitlerimizin silahların gölgesinde tutulmasına tahammül etmeyecektir.

Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi; “Kudüs, siyasi ve Siyonist hesaplara kurban edilmeyecektir.”

Şehadete kavuşan Filistinli din kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başı Rahmet, ortası Mağfiret ve sonu Azaptan kurtuluş olan Ramazan ayına veda ederken, birlik ve beraberlik içerisinde arada mesafeler olsa da gönüllerin buluştuğu bir bayram geçirmenizi temenni ediyor,bütün Malatyalı hemşehrilerimin, Aziz Milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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