MHP’den Başkan Güder’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekici, beraberinde MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve partili yöneticilerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada ilk olarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekici, “Biz Sayın Battalgazi Belediye Başkanımıza hayırlı olsun temennimizi söylemek için ziyaret ettik. Seçim süresinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakı kapsamında beraber yürüttüğümüz bu çalışmalarda başarılı bir netice aldık. Hem başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarını ve siyasi partililerini tebrik ediyorum. Burada biz Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızın başkanlığında yönetim kurulu ile birlikte uyumlu ve başarılı bir çalışma neticesinde Türkiye genelinde Malatya’da en katılımlı oy almış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin ve uyumun Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak devam edeceğini umuyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, Cumhur İttifakı’nın Malatya’da güzel bir uyum sergilendiğini belirterek, “Başkanımız ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı tencere kapak misali Malatya’da güzel bir uyum sergilemiş oldu. Bu ülkede barış içerisinde yaşayan herkesle bizim ortak noktamız olabiliriz, o düşüncenin içerisindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı adı altında Battalgazi ilçe başkanımızla çok güzel çalışmalarımız oldu. Ve hepimizin ortak noktası vardı. 31 Mart’ta Malatya’da ve Türkiye’de Cumhur İttifakı’nda oyumuzu nasıl artırabiliriz. Şu boyutu ile biraz üzgünüz. Hedefimiz şu idi. Türkiye’de birinci il olmak. Belki il sıralamasında 3’üncü olduk, büyükşehirler içerisinde 2’nci olduk. Belki biraz daha çalışsaydık belki birinci olurduk. Ama bundan sonra önümüze bakacağız. Bu Millet bizi yüzde 70 ile belediye başkanı seçtiler. Tabi bu millete karşı hizmet borcumuz var ve biz elimizden geldikçe bundan sonra Battalgazi’mize ne hizmetler yapabiliriz onu düşüneceğiz. Tabi vatandaşlarımıza kapımız açık, biz bir önce de hizmete başlamamız lazım, milletimizin beklentileri var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı, Pazara kadar değil, mezara kadardır. Yeri geldiğinde ülkemize kast etmek isteyenlere karşı Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraber eylesin. Ve bizde kendi üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)