MHP’den Fair Play ödülü kutlaması

Öğretim Görevlisi Hülya Bingöl ziyarette yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en prestijli ödülüne layık görülmemiz Fair Play ödülünü almamız İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Malatya için büyük kazançtır. Ve bundan dolayı da çok mutluyuz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK), Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü “Türkiye Fair Play Ödülleri” bu yıl da yeni sahiplerini bulacak. Olimpiyat Evi’nde düzenlenen basın toplantısıyla 2017 yılı kazananlarının açıklandığı TMOK Fair Play Ödülleri ile bu yönde örnek davranışlar sergileyen kişi, kurum ve kuruluşların takdir edilerek toplum nezdinde onurlandırılmaları ve bu suretle başta yetişmekte olan genç kuşaklar olmak üzere insanlarımızın Fair Play davranışları sergilemeye özendirilmeleri hedeflenmektedir. Bu anlamda MHP İl Başkanı Bülent Avşar Bey’e bizleri kabulünden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, "Hocamızın başarısı gurur vericidir. Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Büyük Ödül Dr. Hülya Bingöl İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Fair Play ödülünü Malatya’ya kazandırmıştır. Başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA