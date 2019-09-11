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11 Eylül 2019 Çarşamba 00:39

MHP’den Hekimhana Çıkarma

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve İl yönetim kurulu üyeleri Hekimhan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

MHP'den Hekimhana Çıkarma
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Hekimhan’a girişte kalabalık bir konvoyla karşılanan MHP Heyetinin ilk durağı, Hekimhan’a yeni kazandırılan Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Yardımcısı Dr.Hulusi Şahin ile hastanenin sıkıntıları ve sorunları hakkında istişarelerde bulundular. Yoğun bir tempo ile ziyaretlere devam eden MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Aşar ve Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, buradan Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir’i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, İl Başkanı R.Bülent Avşar,” Hekim hanlı hemşerilerimizin sorunları sorunlarımız olarak görmekteyiz. Milletvekilimiz ve tüm teşkilatımız ile birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana ilçelerimizin sorunları ile hemhal olduk. Bundan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi kadroları, tüm ilçelerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını sorunlarımız olarak görmekte ve ivedi bir şekilde çözüm odaklı halletme olayına girmekteyiz” ifadelerini kullandı.

MHP Heyeti daha sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan kampüsünü de ziyaret etti. Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Pektaş ile üniversitenin gelecek projeleri hakkında konuşuldu. Maden diyarı Hekimhan’da Madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere nezaket ziyareti gerçekleşti. Şirket çalışanlarının sıkıntılarını dinleyen MHP heyeti şantiyede bir takım gezilerde gerçekleştirdi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu daha sonra Hekimhan merkeze geçerek, ilçe başkanlığında teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Avşar, MHP Hekimhan ilçe başkanlığında yaptığı konuşmada , “MHP gelenekçi değil ama gelenekli bir harekettir. Nevzuhur bir parti değildir. Bir parti kuruluyor bir parti ölüyor. Siyasi tarihimiz adeta bir partiler mezarlığı. MHP’yi de bu mezarlığa göndermek isteyenler hep olmuştur. Ama mezarlık onlarla doludur. Halkın büyük kesiminin oylarını alan partilerden bugün eser bile yoktur. Ama MHP her daim vardır, bizlerin mücadelesiyle de var olacaktır.”dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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