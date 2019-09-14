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14 Eylül 2019 Cumartesi 19:55

MHP’den Pütürge Ve Doğanyola Ziyaret

MHP Malatya teşkilatı ilçe gezilerine devam ediyor. MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu il yönetimi ile birlikte Pütürge ve Doğanyol ilçelerine ziyarette bulundular.

MHP'den Pütürge Ve Doğanyola Ziyaret
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Tepehan’da ilçe teşkilatları tarafından karşılanan MHP heyeti, vatandaşlar ile bir araya gelerek belde ile ilgili sorunları tek tek dinledi. MHP Heyeti buradan Pütürge ilçe teşkilatına geçti. Burada teşkilat mensupları ile bir araya gelen İl Başkanı Avşar ve milletvekili Fendoğlu, uzun bir süre istişarelerde bulundular. MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar ve MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, göreve geldiği günden bugüne, halkla iç içe olmaya devam ediyor. Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde bir dizi çalışmalarda bulunan Avşar ve Fendoğlu, ilçe gezilerine devam edeceklerini ve tüm sorunları bire bir halletme yoluna gideceklerini açıkladılar. Başkan Avşar ilçe teşkilatlarında yaptığı konuşmada, “Bugün itibariyle MHP Pütürge ve Doğanyol ilçe Başkanlarımıza ve yönetimlerine ziyarette bulunuyoruz. İlçe başkanlarımız ve yönetim ile birlikte el ele vererek tüm zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Liderimiz Genel Başkanımızın güzel bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘Sözüne dikkat et ki başın gitmesin, dilini tut ki dişin kırılmasın’ Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm ilçe teşkilatlarımız ile bize detsek olan olmayan tüm teşkilatlarımızla kucaklaşarak , omuz omuza hareket edeceğimizi belirtmiştik. Tüm Pütürge ve Doğanyollu ülküdaşlarıma sesleniyorum; Oysa tırnak herkeste vardır, mertlik er kişite hastır. Tek tırnaklılar gibi dörtnala kaçmaktansa vatanın yanında durmak en doğru olanıdır demiştir bilge liderimiz. Söz konusu vatan ise, biz ülkücüler her daim vatanın yanında olacağımızı bilmeleri lazım’ ifadelerini kullandı.
Pütürge’de MHP Heyeti esnaflar gezisi yaparak bir esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Heyet daha sonra Pütürge İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma ilçe komutanlığına ziyarette bulundu. Burada bir süre istişarelerde bulunan MHP heyeti daha sonra İlçe Kaymakamı Recep Aydın’ı makamında ziyaret etti. İlçe hakkında bilgi alışverişi yapan heyet daha sonra Doğanyol İlçesine geçti.
Doğanyol’da ilçe çarşısında vatandaşlar ile hasbihal eden MHP heyeti, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm odaklı önerileri ivedi olarak gerçekleştireceklerini açıkladılar. Pütürge ve Doğanyol proğramlarının bitiminde MHP heyeti, Pazarcık köyünde Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte vatandaşlar ile sohbet etti. Heyet toplu foto çekiminden sonra Malatya’ya döndü.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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