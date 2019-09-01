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01 Eylül 2019 Pazar 15:20

MHP'li 13 İlçe Başkan'ından Başkan Avşar'a Destek Açıklaması

MHP Malatya Merkez ve İlçe başkanları yazılı açıklama yaparak, MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar’a olan haksız saldırıyı sert bir dille kınayarak, her daim il başkanlarının yanlarında olduklarını açıkladılar.

MHP'li 13 İlçe Başkan'ından Başkan Avşar'a Destek Açıklaması
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MHP Merkez ve İlçe Başkanlarından ortak yazılı açıklama yapılarak, son günlerde MHP Malatya İl Başkanlığına yapılan haksız haberler ile ilgili sert dille açıklama yapılarak, ‘2017 Haziran’da göreve başlayan ve o günden bugüne Ülkücüleri kamuda ve özelde ezdirmeyeceğini dile getirerek, ülkücülerin rahat bir nefes almasını sağlayan, 19 senedir gelmeyen başarının mimarlarından olan, bir milletvekili ve ilçe belediye başkanı çıkartan, cumhur ittifakını layıkıyla yerine getiren her platformda her ilçede birlik ve beraberlik mesajları veren İl Başkanımız R.Bülent Avşar’a yapılan bu saldırı hadsizliktir. Biz 13 MHP merkez ve ilçe başkanları olarak bilsinler ki her daim İl başkanımızın yanındayız. Tüm teşkilatlarımız uyum içinde çalışmakta olup, içimize nifak sokmaya çalışan hadsizlerinde her daim Dim dik karşılarında olacağız.” İfadelerini kullandılar.

Merkez ve İlçe Başkanları açıklamasına, “Unutmayın ki kriptolar Ülkücüler Hancıdır. Onun için yolculara kızıp, hanımızda baykuşların ötmesine asla müsaade etmeyiz. Bozkurtların olduğu yerde çakallar barınmayacaktır. MHP Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, Ülkücü geleceğin mimarı, gelecek nesillerin mihmandarıdır. Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir. Ülkü Ocakları bu siperin Çanakkale savunma hattıdır. Bunun yanında, Ötüken’den Söğüt’e, Orhun’dan Sakarya’ya, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, kimi zaman acılarla yoğrulan çok zaman da zaferlerle süslenen geçmişimizin her sayfasının manen hatırası ve hafızasıdır. Herkes aklını başına alsın. Tüm ülkücüler böylesi bir saygısızlık karşısında İl Başkanımızın yanında olduğu gibi, olumsuz gelişen ve il başkanımıza haksız şekilde saldıran hadsizlere hadlerini bildirmesini ve kınadığımızı belirtmek isteriz”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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