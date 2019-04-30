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30 Nisan 2019 Salı 15:50

Milletvekili Çalık'dan 1 Mayıs Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Çalık'dan 1 Mayıs Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “İşçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır.

Alın teri ve emeğe saygının sembolü olarak 1 Mayıs tarihi, 22 Nisan 2009 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 27 Nisan 2009 Pazartesi günü Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasayla resmi tatil olarak belirlenmiş ve ‘Emek ve Dayanışma Bayramı’ olarak ilan edilmiştir.

Sendikalar, demokrasinin, demokratik ortamın ürünü olan kuruluşlardır. Ortam demokratikleştiği zaman sendikal faaliyet gelişmiş, yaygınlaşmış ve hızlanmıştır.

Hükümetimiz, sivil toplumun önünü açmayı, sivil inisiyatifin demokratik süreçlere katılmasını her zaman önemsemiş; çalışma hayatının standartlarını yükselten birçok yasal düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Yasal düzenlemelerin getirdiği olumlu hava çalışma hayatına da yansımıştır.

Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, haklarını ararken gösterecekleri demokratik ve barışçı tavır, demokrasimizin gelişmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün, provokasyonlardan uzak bir şenlik havasında geçmesini, gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, bu anlayışla, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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