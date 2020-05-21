Milletvekili Çalık'ın Ramazan Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ramazan Bayramı mesajı;

"Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan Ayı’nı bir kez daha geride bırakmanın buruk bir sevincini yaşarken, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, birlik ve beraberliği güçlendiren Ramazan Bayramı’nı da karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz.

İçinden geçtiğimiz şu süreçte Ramazan Bayramımızı evlerimizde geçirecek olsak da bayram ruhunu, millet olarak yaşayacağımıza inanıyorum. Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlarla büyüklerimizle, akrabalarımız ve dostlarımızla görüşecek, bayramımızı kutlayacağız. Bayramda tedbiri elden bırakmayacak, bu zor günleri sağduyu ve sabır ile birlikte atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın aziz milletimize, tüm İslam Alemine, ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni eder, mutlu ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi Yüce Mevla’dan niyaz ederim."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)