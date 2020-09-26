Milletvekili Çalık: Kayısının TMO tarafından alınması üreticilerin yüzünü güldürdü

Milletvekili Çalık, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde TMO-TOBB Tarım Ürünleri̇ Li̇sanslı Depoculuk AŞ’nin (LİDAŞ) modern altyapısına sahip Türkiye’nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunu ziyaret etti. Ziyarette kayısının TMO tarafından kabul aşamalarını yerinde inceleyen Çalık, Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında ailenin geçimini bu üründen sağladığını belirtti.

“Son 10 yılda 3,5 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandı”

Öznur Çalık, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan çok sayıda mevsimlik tarım işçisine de iş kapısı olan kayısının ABD’den Rusya’ya kadar 110 ülkeye ihraç edildiğini ifade ederek, “Antep baklavası” ve “Aydın inciri”nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan kayısımız kent ve ülke ekonomisine son 10 yılda 3,5 milyar dolarlık döviz girdisi sağladı.” dedi.

“Kuru kayısıya dünya çapında değer kazandıracak”

2006’da fındıkla başlayıp, 2017 yılında kuru üzümle, 2019'da kuru incirle ve 21 Eylül 2020’de ise kuru kayısıyla TMO’nun müdahale alımlarına başladığını belirten Öznur Çalık, “Ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan kuru kayısıya dünya çapında değer kazandırmak, üreticilerimiz lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerimizin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek amacıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez 21 Eylül 2020’de TMO kuru kayısı alımına başladı” diye konuştu. Milletvekili Çalık, TMO’nun bu yılki kayısıyı lisanslı depo üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla aldığını belirterek, bu şekilde ürün teslimlerinin üreticinin lehine olduğunu, yüzde 2 stopaj ve yüzde 2 SGK prim kesintisinden muaf tutulduğunu kaydetti.

“Ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilerimize önemli destekler veriliyor”

Çalık, kayısının laboratuvarda uzmanlarca analizlerinin yapılarak incelendiğini boy, rutubet ve kusurlu tane oranına göre TMO’nun alım fiyatlarının değiştiğini ifade ederek, “TMO 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ise, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilerimize 24 ay depo kira desteği ile ton başına 25 lirayı geçmemek üzere 750 liraya kadar nakliye ve parti başına 25 lira analiz destek ödemesi yapıyor. Bunların yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı sunulmakta olup faizin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır.” şeklinde konuştu. Çalık, TMO’nun kayısı alımından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“Kayısının TMO tarafından alınmasında en büyük emeği Öznur Çalık vermiştir”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, Malatya ekonomisinin can damarı kayısının TMO tarafından alınmasında en büyük emeği Milletvekili Öznur Çalık’ın verdiğini, kendisine her fırsatta çok teşekkür ettiğini kaydetti. Çalık’ın ziyaretinde Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcısı Şahin Özer, AK Parti Yeşilyurt ilçe başkanı Muhammed Yalçınkaya ile partililer katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)