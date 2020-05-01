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01 Mayıs 2020 Cuma 12:11

Milletvekili Çalık, “Kriz nasıl yönetilir dünyaya gösterdik”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından dünyaya krizin nasıl yönetileceğini gösterdiklerini ifade etti.

Milletvekili Çalık, 'Kriz nasıl yönetilir dünyaya gösterdik”
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı daire başkanları ve kurum müdürleriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı.
Toplantıda, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Malatya'da Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yapılan çalışmalar ile bundan sonraki süreçte yapılacak olan proje ve çalışmalar ele alındı.
Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, koronavirüs öncesi yaşanılan deprem sürecini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile konuştuklarını ifade etti.
Deprem sonrası gerek bakan gerekse de ilgili kurumlarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Çalık, “Vatandaşlarımızın hem hak sahiplikleri konusunda hem yapılacak olan evlerin yerleri, büyüklükleri ve ne zaman yapılacaklarına dair taleplerle birlikte belediye başkanlarımızın taleplerini bakanımıza iletiyoruz. Sayın bakanımız ile bir video konferans gerçekleştirdik. Valimiz, milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz deprem konulu bu konferansta özellikle Malatya merkez Yeşilyurt ilçesinde yer alan 4K sitesi ve Ada apartmanları site sakinlerinin çok yoğun talepleri vardı. Bu vesileyle bakanımıza buradaki vatandaşlarımızın durumlarını ilettik. Belediye başkanımızın talebi Yakınca’nın rezerv alanı ilan edilip, kentsel dönüşüm yapılarak oraya taşınması talebini iletti. Sayın bakanımızda bu konuda talimatını verdi. Yakınca’da bu vatandaşlarımız için evler yapılacak” dedi.
Milletvekili Çalık, depremden etkilenen ilçelerle ilgili bütün konuların masaya yatırılarak, detaylı bir şekilde görüşüldüğünü söyledi. Çalık, “Battalgazi Belediyemiz, Battalgazi Meydancık’ta yapılacak olan binalardan, Gelincik Tepesi’ne yapılacak olan binalara kadar her şey görüşüldü. İhale süreçleri başlatıldı. İhalelerin hepsinin tarihi belirlendi. Bu tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Doğanyol, Pütürge, Kale’de hem 3+1 hem 2+1 evlerimiz hem de bu sürecin sonunda vatandaşlarımıza yapacağımız katkıları konuştuk” diye konuştu.
Toplantıda Beydağı’ndaki kentsel dönüşümünde ele alındığını kaydederek, şunları söyledi: “İkinci, üçüncü ve dördüncü etabımızın süreçleri değerlendirildi. Sayın bakanımız ile bu konuyu paylaştık. Beydağı’ndaki kentsel dönüşümümüzün sonuna yaklaşmış vaziyetteyiz. İhalesi yapıldı. İnşallah bu süreci telafi ederek, vatandaşlarımızın ellerine ulaştıracağız.”


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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