Milletvekili Çalık, “Malatya’mız için ciddi bir stratejik plana ihtiyacı var”

Milletvekili Çalık, beraberindeki heyet ile Fırat Kalkınma Ajansını ziyaret ederek, burada Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’dan yürütülen ve proje aşamasındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Çalık toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede; “Bu sadece Malatya tabiri ile kuru kuru kurban olam, gelip ziyaret edem de geri gidem toplantısı ya da ziyareti değil. Kalkınma ajanslarının kurulmasının temel amacı bölgelerarası farklılıkları ortadan kaldırmak üzere özellikle Doğu ve Düneydoğu bölgelerimizin kalkınmadaki öncelikli bölgeler içerisinde diğer bölgelerle fakı ortadan kaldırma üzere kurulmuş aktif hale getirilmiş birimler. 2009 yılında başlayıp 2010 yılında faaliyete geçen Fırat Kalkınma Ajansı 10 yaşında ve 10 yıldan beri de bölgenin kalkınması için de Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl illerinin kalkınması için çaba ve çalışma yürütüyorlar. Ajansların kurulması ile birlikte özellikle bölgemizin hangi alanda nasıl değişeceğini yön, yöntem ve planlama konusunda çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Malatya’mızda kalkınma ajansımızın yürütmüş olduğu birçok proje Malatya’mız için hayati öneme halis, bunlar içerisinde özellikle cazibe illeri arasına giren 23 il arasında olan Malatya’nın çok önemli yatırımları bölgemize aldığını biliyoruz.

Milletvekili Çalık, “Öncelikle çok önemsediğim Sayın Lütfü Elvan’ın bakan olduğu dönemde cazibe merkezleri kapsamında ziyaretlerde bulunduğumuz gençlerimiz için girişimcilik merkezi çok önemliydi. Yeni işi öğrenen gençlerimizin, yatırımcılarımızın işi nasıl yapacaklarını anlatan yani neredeyse ticaret onun üstü sanayi, sanayi ticaret ve girişimcilik kısmının girişimciliğini tamamlayacak bir merkez kuruldu. Malatya’nın Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunacaklar. Girişimcilik Merkezleri’ni çok önemsiyorum ve bu vesile ile de Kalkınma Ajansı da güzel bir çalışma yaptı hayata geçirdi, bizlerde gidip ziyaretini yapacağız.” İfadelerini kaydetti.

-Lisanslı depoculuk projesini yakından takip ediyoruz

Lisanslı Depoculuk hakkında açıklamalarda bulunan Çalık şu şekilde konuştu; “İkinci çok önemsediğim proje Lisanslı Depoculuk ve projeyi Sayın Lütfü Elvan Bakan’a sunduğumuzda kendisinden almış olduğumuz 12 milyon TL destek bizim için çok kıymetliydi. Yine Cazibe Merkezleri, Cazibe İlleri arasında olan Malatya için verilen çok önemli bir destekti. 12 milyon TL’yi biz Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfü Elvan’ın bakanlığı döneminde istemiş ve biz şimdi Malatya’mızın yeni yapılan Lisanslı Depoculuğun 12 milyon TL parası Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından gönderilmiş vaziyette. Burada TOBB’nin ve TMO’nun ortak şirketi olan İzmir’de Kurulu bulunan LİDAŞ Şirketi’nin vereceği 6 milyon TL destekle Lisanslı depoculuk yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Ticaret Borsa Başkanımız projeyi çok yakın takip ediyor ve Kalkınma Ajansımız çok yakın takip ediyor. Bizlerde bu yakın takiplerin Ankara’daki ayağını desteklemeye devam ediyoruz. Daha fazla bütçeye ihtiyacımız var, bununla ilgili Sayın Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık, destek alacağız.”

-Model kayısı fabrikası oluşturulacak

Fuar merkezi ve kayısı konusunda yürütülecek çalışmalar hakkında da konuşan Çalık, “Malatya fuarlar şehri olsun ve bu vesileyle de Malatya’daki birçok uluslararası fuarın inşaattan tarıma, birçok alandaki fuarın kitaptan, sanata kadar fuarların olduğu merkezimiz olsun istedik bu vesile ile de Malatya’ya bir fuar merkezi kazandıralım istedik. Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Malatya’mıza yaklaşık Ocak ayı gibiydi yaklaşık 8 milyonluk fuarcılık için bütçemizi biz Malatya’mıza aldık ve şimdi yeni bir fuar merkezini Kalkınma Ajansı’mız aracılığıyla Malatya’mıza kazandıracağız Allah nasip ederse. Kayısı için çok önemli Kalkınma Ajansı’nın katkılarından bir tanesi de Malatya model kayısı fabrikası oluşturulacak ve burası da inşallah şimdi fizibilite çalışması yapılıyor. Oluşturulduğunda Malatya için hem üretimden pazarlamaya kadar bütün alanı kapsayacak, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ile yapılacak olan bu çalışma da çok kıymetli ve değerli diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

-Arıtma tesisi için 10 milyon TL kaynak geldi

Milletvekili Çalık, Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma konusundaki sıkıntıların çözümü için tesisin kapasitenin arttırılmasına yönelik olarak 10 milyon TL kaynağın Malatya’ya aktarıldığını belirten Çalık, “Uzun zamandır iki üç yıldan beri söylediğim, Malatya’mız için ciddi bir stratejik plana ihtiyacı var ve bu stratejik planı da Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin bünyesinde bütün ekip arkadaşları birlikte çalışıyorlar. Malatya’nın stratejik bir plana ihtiyacı var. Sayın Valimiz ile birlikte yapmış olduğumuz görüşme ile birlikte Sayın Valimizin vermiş olduğu talimatta Fırat Kalkınma Ajansı’mız Malatya’nın stratejik planını çalışıyor. İkinci çok önemli gördüğüm ama maalesef ağır işlediğini gördüğüm Marka Şehir Malatya Projesini hayata geçirmemiz lazım. Turizminde, gastronomisine, ulusal ve uluslararası tanıtımına kadar sadece kayısı değil, kayısının dışında da Malatya’nın markalaşmasını sağlayacak bir çok ürünümüz olduğunu biliyoruz bu vesile ile Marka Şehir Malatya’yı adına yakışır şekilde hayata geçirmek çok önemli. Kültür Turizm İl Müdürlüğü’müz ile birlikte onların projesi ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği bu proje 2020 yılının 8. ayında tahmin ediyorum son bulacak. Bu sebepten dolayı da çok hızlı çalışmanız, bu projeyi hayata geçirmeniz ve Marka Şehir Malatya konusunda bir an önce yerelde, bölgede, ulusal alanda tanımımızı yapmamız gerektiğini düşünüyorum.” İfadelerini kaydetti.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise Milletvekili Öznur Çalık’a teşekkür ederek, “Sayın vekilimize ajansımızın Malatya’da yürütmüş olduğu, yürütmeyi planladığı projelerle ilgili, faaliyetlerle ilgili kendilerine bilgiler arz ettik. Gerçekten sayın vekilimizin de ajanslarla ilgili bölgesel kalkınma ile ilgili, gelişme ile ilgili çok önemli bir bilgi birikimi var. Biz kendilerinden bu konuda da istifa ettik. Bizim için kendilerinin fikirleri de yol gösterici oldu. Bu aşamadan sonra daha önce birlikte bütün ilimizdeki kurumlarla STK’larla çalışıyorken sayın vekilimizin de yine yol göstericiliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)