Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ağustos 2019 Pazar 23:45

Milletvekili Çalık, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü Mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü dolaysıyla mesaj yayınladı.

Milletvekili Çalık, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Öznur Çalık'ın Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü mesajı;

"Anadolu'nun kapılarını ebediyen bizlere açan Malazgirt Zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir.

Büyük devlet adamı ve komutan Sultan Alparslan'ın yönetimindeki Türk ordusunun cesaret ve kahramanlıkla kazandığı zafer aynı zamanda dünya tarihini de derinden etkilemiştir.

1071 yılında kazanılan zaferin ardından Milletimiz, medeniyetlerin kesişme noktası haline gelen Anadolu topraklarından asırlarca tüm dünyaya barış, hoşgörü, kardeşlik ve adalet dağıtmıştır.

Ecdadımızın kazandığı unutulmaz zaferler sayesinde bizler Anadolu topraklarında bağımsız ve özgür olarak varlığımızı sürdürmekte ve geleceğe güvenle bakabilmekteyiz.

Atalarımızdan aldığımız bu mirası birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, tarih bilincimizi canlı tutarak vatanımızı canımız pahasına koruyarak ve geliştirerek geleceğe taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi'mizin 948’inci yıldönümünü kutluyor; zaferin büyük komutanı Sultan Alpaslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Doğanşehir de Asfalt Çalışmaları Yapıyor Büyükşehir Doğanşehir de Asfalt Çalışmaları...
Rektör Karabulut; “1071’deki kararlılık ve duruş, milletimizin 2071 hedefi içinde bugün aynı” Rektör Karabulut; “1071’deki kararlılık ve...
Başkan Avşar'dan Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü Mesajı Başkan Avşar'dan Malazgirt Zaferi’nin 948....
Vali Baruş, Bostanbaşı, Karakavak ve Çilesiz Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti Vali Baruş, Bostanbaşı, Karakavak ve Çilesiz Mahalle...
Çalık, “Yazıhan’da birlik var, kardeşlik var, AK Parti’nin hizmetleri var” Çalık, “Yazıhan’da birlik var, kardeşlik var,...
Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantılarını Tamamladı Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantılarını...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Büyükşehir Doğanşehir de Asfalt Çalışmaları...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir’de asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Haberi Oku