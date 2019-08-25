Milletvekili Çalık, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü Mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Öznur Çalık'ın Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü mesajı;

"Anadolu'nun kapılarını ebediyen bizlere açan Malazgirt Zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir.

Büyük devlet adamı ve komutan Sultan Alparslan'ın yönetimindeki Türk ordusunun cesaret ve kahramanlıkla kazandığı zafer aynı zamanda dünya tarihini de derinden etkilemiştir.

1071 yılında kazanılan zaferin ardından Milletimiz, medeniyetlerin kesişme noktası haline gelen Anadolu topraklarından asırlarca tüm dünyaya barış, hoşgörü, kardeşlik ve adalet dağıtmıştır.

Ecdadımızın kazandığı unutulmaz zaferler sayesinde bizler Anadolu topraklarında bağımsız ve özgür olarak varlığımızı sürdürmekte ve geleceğe güvenle bakabilmekteyiz.

Atalarımızdan aldığımız bu mirası birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, tarih bilincimizi canlı tutarak vatanımızı canımız pahasına koruyarak ve geliştirerek geleceğe taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi'mizin 948’inci yıldönümünü kutluyor; zaferin büyük komutanı Sultan Alpaslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)