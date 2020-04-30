Milletvekili Çalık'tan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' Mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" için bir mesaj yayınladı.

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur ÇALIK'ın Mesajı; "İşçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır.

Ülkemizde 1 Mayıslar, ilk kez 1909’dan itibaren kutlanmaya başlanmış ve 12 Eylül ihtilal döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılmıştır.

Alın teri ve emeğe saygının sembolü olan bu köklü gelenek, 22 Nisan 2009 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 5892 sayılı yasayla resmi tatil olarak belirlenmiş ve ‘Emek ve Dayanışma Bayramı’ olarak ilan edilmiştir.

Hükümetlerimiz, sivil toplumun önünü açmayı, sivil inisiyatifin demokratik süreçlere katılmasını her zaman önemsemiş; çalışma hayatının standartlarını yükselten birçok yasal düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Yasal düzenlemelerin getirdiği olumlu hava çalışma hayatına da yansımıştır.

Güçlü Türkiye'nin inşasında geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte çalışmaya alın teri dökmeye devam ediyoruz. Ülkemizde yaşanan iş kazaları sonucu görevi başında hayatını kaybeden işçilerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiyemizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)