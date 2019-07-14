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14 Temmuz 2019 Pazar 08:44

Milletvekili Çalık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutladı.

Milletvekili Çalık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
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Çalık yaptığı açıklamasında “Türkiye, 15 Temmuz 2016 günü daha önce hiçbir devletin tecrübe etmediği, eşi ve benzeri görülmemiş bir saldırıya maruz kalmış, yaklaşık kırk yıl boyunca devletin içine sinsice yuvalanmış FETÖ’nün kendisine bağladığı ve kontrol ettiği kamu görevlileri demokrasimize, anayasal düzenimize ve millet iradesine kast etmişlerdir.
Milletimiz; üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen geri adım atmayarak meydanı darbecilere bırakmamıştır.
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar; milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlatmış ve ne idüğü belirsiz, üst aklın maşası, dış güçlerin kaşesi FETÖ’nün zulüm mangasına girmeye çalıştıkları her köşeyi dar etmişlerdir.
15 Temmuz’da hiçbir ayrımızın gayrımızın olmadığı gerçeğini tüm dünyaya tek ses olarak haykırmış olduk. Bu millet, Türkiye’yi yok etmek isteyen mihraklara; asla unutamayacakları bir ders verdi. 15 Temmuz’da Türkiye tüm renkleriyle kenetlendi, vatanına sahip çıktı, bundan sonrada sahip çıkacak. Bir kez daha 15 Temmuz gecesi “Bir olduk, iri olduk, diri olduk” Hep birlikte Türkiye olduk.
Gözü dönmüş canilerin milleti bölmeye, ülkeyi parçalamaya amaçlayan hain girişimi karşısında biran bile tereddüt etmeksizin adeta Çanakkale’nin kınalı kuzuları gibi evden çıkarken “bir daha asla geri dönmeyi” düşünmeksizin sokaklara dökülen milyonların bu ülkeyi ve milleti bir bütün olarak ayakta tutmayı başardığını asla unutmayacağız.
Hain darbe girişiminde terör örgütü ile cesurca çarpışan 250 vatandaşımız şehit olurken, 2194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerimle; Cumhuriyet tarihimizin en kanlı ve alçak darbe girişimin de gecenin karanlığını, aydınlığa çeviren 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir direniş, bir destan, bir zafer günü olan 15 Temmuz’u unutmadık ve unutturmayacağız.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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