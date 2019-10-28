Milletvekili Çalık’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Kutlama mesajı,

"Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde milletimizin kararlılığıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, dünya tarihinde nadir görülen durumlardan bir tanesidir.

Bugün Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramımızı gururla, onurla, coşkuyla kutluyoruz. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada her geçen gün büyük bir azim ve kararlılıkla yaklaşıyoruz.

Türkiye, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısıdır. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi hainlerin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.

Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan sınır ötesindeki operasyonlarımız, terörle mücadelemiz devam ediyor. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu bu azimli kararlı tavrını, sınırlarını korurken verdiği mücadeleyi, bayrağı için, ezanı için, ülkesi için, vatanı için vermiş olduğu mücadeleyi herkes Barış Pınarı Harekatında bir kez daha gördü. Bu vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden, ezan sevgisinden dolayı bütün milletime şükranlarımı sunuyoruz.

İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren o günkü ruh bugün de dimdik ayaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına, 2023 mefkuresine büyük bir azim ve kararlılıkla ilerlediğimiz bu günlerde, ülkemize ateşten gömlek giydirmeye çalışanlar bilmelidirler ki Türkiye, hedefine emin adımlarla yürümektedir, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine asla engel olamayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, isimsiz kahramanlarımızın aziz hatırasını saygıyla anıyor, ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tüm içtenliğimle kutluyor, bütün vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)