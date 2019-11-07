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07 Kasım 2019 Perşembe 17:18

Milletvekili Çalık’dan Mevlid Kandili Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Alemlere rahmet olan gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) dünyaya teşrifinin 1448. yıl dönümü Mevlid Kandili dolaysıyla mesaj yayınladı.

Milletvekili Çalık'dan Mevlid Kandili Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Mevlid kandili mesajı; “Mübarek Mevlid Kandili. Yani alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifinin 1448. yıl dönümü. Bugün rahmet Peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed’in(SAV) yeryüzünü şereflendirişini idrak ediyoruz.

Mevlit Kandili, ülkemiz için, Müslümanlar için ve tüm insanlık için bir fırsattır. Mekkeli müşrikler tarafından yani düşmanları tarafından bile ‘emin insan’ ilan edilen, doğruluğuyla, adaletiyle, hoşgörüsüyle, merhametiyle, güzel ahlakıyla tüm insanlık için örnek bir şahsiyet olan Peygamber Efendimiz’in ahlakıyla ahlaklanmayı gaye edinerek hem maddi hem de manevi dünyamızı aydınlatabiliriz. Bu bakımdan, Mevlit Kandili, Efendimiz’in yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, muhasebe etmek ve layıkıyla idrak etmek için bir fırsattır.

Bu vesileyle, bütün İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Mevlit Kandili’ni gönülden tebrik ediyor, bu mübarek gecenin hayırlar getirmesini, geleceğimize ışık tutmasını, birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Başkan Avşar’ın Mevlid Kandili Mesajı
MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

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